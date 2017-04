Pismo ljubavnice svim “prvim ženama”: “Ja sam ona s kojom te dečko vara!”

“Ja sam ona s kojom te dečko vara i nisam ono što misliš. Nisam kurva, iako bi me ti rado tako zvala. Prilično sam draga osoba. Imam porodicu i prijatelje koji me vole, i ne odgovaram stereotipu druge žene”… Ovo je početak pisma jedne ljubavnice.

“Sad je 23.03 i upravo šaljem poruke tvom dečku. Dobro, ne baš tvom, ali ovo pišem tebi. Djevojci koja nema pojma da dečko koga voli upravo meni objašnjava šta sve želi da mi radi, šalje svoje fotografije i smajliće. Ja sam druga žena. Nisam kurva, iako bi me ti rado tako zvala. Ne odgovaram stereotipu druge žene. Znate na koji mislim – sve savršene fotografije na Instagramu, zanosne duge kose i svih pravih oblina. To nisam ja. Nisam ništa posebno. Nisam ni ljepša, ni smješnija od vas, ili bolja u krevetu od vas. Nisam sponzoruša. Jako sam obična. Ali ipak, zadnjih pet veza koje sam imala, i tu termin veza koristim uopšteno bile su sa sa zauzetim muškarcima. Imam prijateljice koje nikad ne bi bile kao ja. Čim čuju da je frajer zauzet, odmah je nedodirljiv. Ne znam zašto sam ja drugačija. Ne znam zašto me privlače zauzeti muškarci. Bliski, muški, prijatelj misli da je to zato jer imam “problema sa vezivanjem”. Njegova teorija je da ako je frajer nedostupan, da mi je odmah privlačniji jer sam svjesna da ta veza nema budućnosti. Psiholog kod kog sam išla bio je uvjeren da je sve to posljedica duboke nesigurnosti i potrebe da se potvrdi moja vrijednost. Razumijem o čemu je pričala, ego mi raste kad dobri muškarci sa mnom varaju svoje djevojke. Iskreno, mislim da su svi ti romantični filmovi, koje sam pogledala i knjige koje sam pročitala izopačili moj um i da sam postala zavisnik od ideje o velikoj romansi”, napisala je u svom pismu čitateljka portala “Reddit”.

Ona je priznala i da mašta da je Mia iz filma “Zapravo ljubav”, Dženifer Lopez iz “Vjenčanje iz snova” ili Meredit iz “Uvoda u anatomiju”. Kaže i da se čudi koliko su muškarci zapravo voljni da varaju i koliko je među njima dobrih momaka.

“Nisu tu u pitanju “igrači”, to su obični momci koji vole svoje djevojke, ali iz nekog razloga ulaze u svijet prevare. Želim da razjasnim nešto – nije da sjedim ovdje i zlobno smišljam kako da uništim tvoju vezu – jednostavno mi se čini da mi nedostaje dio koji bi saosjećao sa tobom. Nije da sam hladna osoba, ali ti za mene nisi stvarna. Nikad te nisam upoznala. I to mi nekako dopušta da radim ovakve stvari. Lakše mi je da budem druga žena bez krivice, samo sa puno frustracije jer ne mogu da ga viđam više, jer nije slobodan večeras jer dolaze tvoji roditelji ili izvodi tebe za tvoj rođendan. Možda bi bilo drugačije da sam ja ta koju vara, ali budući da nisam, možda jednostavno ne mogu da shvatim bol koju žena proživi kad otkrije prevaru. Ponekad mislim da sam prokleta. Bez obzira na to što se tebi čini da ja imam sve i da sam u boljem položaju od tebe realnost je da je u početku uzbudljivo i laskavo biti druga, ali ja ću uvijek biti na drugom mjestu. To saznanje je bolno. Tada je vrijeme za nekog novog, fantastičnog i zauzetog čovjeka i krug se nastavlja. Naravno, dok ne pronađem svoj srećan kraj.”

