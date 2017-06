Pioniri i “Čelinca” najprijatnije iznenađenje Lige mladih BiH

Dejan Pavlović i David Koprenović sa svojim saigračima iz košarkaškog kluba “Čelinac”, napravili su prvorazrednu senzaciju u netom završenoj Ligi mladih BiH .



Domogli su se šampionske titule u pionirskom uzrastu. U finalu završnog turnira savladali su sarajveske “Sparse”, a tokom sezone upisali su samo tri poraza uz 42 pobjede u svim takmičenjima.

Hvale je to vrijedan rezultat za ovu selekciju i klub koji je ne tako davno bio na ivici gašenja. Kroz šalu kažu, da to što dolaze iz male košarkaške sredine, nije im predstavljo ni najmanji problem da na terenu stignu do velikog rezultata.

“Mi smo zaista ponosni i nadam se da cemo nastaviti ovako”, rekao je David Koprenović, KK “Čelinac”.

“S obzirom koliko je Čelinac mala opština i da raspolaže sa malim brojem djece, ovo je sigurno jedno veliko iznenađenje. Vrijedno smo radili i prezadovoljni smo”, rekao je Dejan Pavlović, KK “Čelinac”

Dejan je proglasen za najboljeg igraca lige mladih u pionirskom uzrastu. Dobre igre ovog kosarkaskog tandema iz Celinca nasle su se i na radaru Kosarkaskog saveza Srbije, pa ce obojica put Kladova na kamp reprezentacije Srbije. Ne kriju ovi mladici iz Celinca, da im je odmjeravanje snaga sa najboljim vrsnjacima u BiH pomoglo u kosarkaskom stasavanju. Klubovi iz Republike Srpske dominirali su na zavrsnom turnir Lige mladih koji je odigran u Sarajevu . U cetiri od pet kategorija u obe konkunrecije domogli su se sampionskih titula i individualnih nagrada za najkorisnije igrace. Struka kaze, da je takmicenje pun pogodak.

“To je jedna neminovnost za kosarku, koja mora da se nastavi ako zelimo da imamo talentovane igrace kao sto su Dalibor Ilic, Dejan Pavlović i David Koprenović. I djevojke su napravile dobar uspjeh, tako da je liga pun pogodak”, rekao je Aleksandar Čikić, koordinator mlađih selekcija KK “Čelinac”.

Novinar Ivan Dragičević kaže da je Liga mladih je dobra stvar za bh košarku, ali da u buducnosti mora da se poradi na kalendaru takmicenja.

“Liga mladih je nekako ubrzano napravljena, bilo je problema sa organizacijom i novcem, pa je sve nekako odigrano u NBA ritmu. Tendencija je da naredne godine prati Ligu 10, da krene od oktobra. Mislim da bi to bolje izgledalo i manje bi bilo naporno za igrace. Igralo se svakih dva dana, maltene i to je bio problem. Generalno, ideja je odlicna”, rekao je Dragičević.

U Ligi mladih ove godine, učestvovalo je ukupno 48 klubova u obe konkurencije i tri starosne kategorije.