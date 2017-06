Pijani Britanac obučen kao terorista šetao Hvarom

Pijani britanski turista šetao je po Hvaru obučen u kostim koji je podsjećao na džihadističkog teroristu, pišu hrvatski mediji.

Na glavi je imao maramu, oko tijela lažni bombaški prsluk, a u rukama imitaciju puške, piše “Slobodna Dalmacija”.

Njegova pojava šokirala je sve koji su se zatekli u njegovoj blizini. Pijani “terorist” je s prijateljima ušao i u popularni BB Club. ”

Čim su ušli, promijenilo se raspoloženje u baru. Svi su bili šokirani i nervozni”, komentarisala je Sofi Mesar, jedan od očevidaca, prenosi “Jutarnji list”.

“Najgore je što su oni Britanci. Teroristički napad u Britaniji je bio užasan. Znali su kakve će reakcije izazvati. Bilo je to jako neobzirno”, rekla je ona.

Britanac, koji nije želio da otkrije ime, je međutim rekao:

“Ja nisam terorista, ja sam somalijski pirat! Kasnije idemo na brod. Samo se zabavljamo.” Kasnije se u ime cijele grupe izvinio jedan od prijatelja.

Kako tvrdi, nisu nikog željeli da uvrede i da su se samo htjeli da se zabave.

Gobsmacked to see a British stag in #Croatia dressed as a #terrorist 2 weeks after the #BoroughMarket #terror attack #journalist #media pic.twitter.com/kjV2zMuGUQ

— Ashleigh Cowie (@ashleighcowie) June 17, 2017