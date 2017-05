Peti trogirski MOONDANCE 2017.

MOONDANCE 2017 za svoj peti rođendan nudi jedinstveni doživljaj za svakog pravog ljubitelja tehna, a ponovo će biti održan u Kuli Kamerlengo, prekrasnoj srednjevjekovnoj tvrđavi u Trogiru, jednom od najljepših gradova na obali Jadranskog mora.



Prošlim izdanjima Moondance se nametnuo publici egzotičnom lokacijom i pažljivo biranim izvođačima, hi end razglasom i najboljom publikom. Na festivalu su do sada nastupala najeminentnija imena iz svijeta underground techna (Jeff Mills, Dave Clarke, Ben Sims, Josh Wink, DJ Bone, Octave One, Deetron…)

Ovog ljeta Moondance se održava od 10. do 12. avgusta na istoj lokaciji, a techno postava koja će svoju muziku izvoditi pod mjesečinom u trogirskoj tvrđavi i nadaleko poznatim after partijama na trogirskim plažama, takođe je pažljivo birana kao i na dosadašnjim izdanjima!

Moondance je dobitnik nagrade Ambasador za najbolji hrvatski festival u 2016. godini, te se sve više spominje u prestižnim medijima širom svijeta.

Peto jubilarno izdanje, između ostalog, donosi saradnju s kultnim berlinskim klubom Tresor u noći pod nazivom MOONDANCE MEETS TRESOR.

Zahvaljujući saradnji sa čuvenim klubom u Trogir dolaze:

ROBERT HOOD – detroitski veteran čiji je zvuk uticao na brojne underground techno umjetnike, koji naglasak stavljaju na apstrakciju i minimalizam mašinskog funka. Nedavno je najavio izlazak novog albuma “Paradygm Shift”, zaokružujući konceptualnu seriju izdanja na Dekmantel Records, kojima ponovo definiše ove principe koristeći savremenu tehnologiju. Njegovu muziku vole ljubitelji zlatne ere techna 90-ih, kao i poštovaoci novog zvuka.

DJ DEEP – osnivač Deeply Rooted i House music Records iz Pariza, te jedan od najzanimljivijih autora lo-fi housea. Njegova muzika nastala je pod uticajima zvuka New Yorka, Detroita i Chicaga, ali i rane francuske scene. Fokusiran je na izvorni house groove, ali sjajno radi i techno zvuk što možete čuti u projektima Sergie Rezza/Adventice. Na njegovim etiketama možete naći izdanja koja potpisuju Terence Fixmer, Ben Klock, Francois X, Marcel Dettman. DJ Deep je vlasnik bogate kolekcije ploča pa možemo očekivati eklektičnu kombinaciju vintage dragulja i bogatstva savremenog undergrounda.

HANDMADE – rezident kluba Tresor, poznat je po vještom kombinovanju raznih house i techno pravaca. Karijeru je počeo u Chicagu uz Trax, Dance Mania i Cajual izdanja, istražujući hedonizam noćnog života i pažljivo bruseći svoj stil. Vremenom se okrenuo i deep formama koje je zadao Detroit, ali ne zaboravlja čikaške korijene i soulful.

THE ANALOGUE COPS – Italijani sa berlinskom adresom! Poznati su po odličnim live nastupima gdje kombinuju retro zvuk sa svježim elementima današnjih stilova pružajući dašak atmosfere kakvu su nosili izvorni rejvovi. Nedavno su izbacili i sjajnu ploču na novoosnovanoj etiketi Moondance Records!

Osim pomenutih izvođača koji dolaze zahvaljujući saradnji sa Tresorom na MOONDANCE stižu i ranije potvrđena imena:

OSCAR MULERO – techno legenda iz Madrida! Karijeru je počeo 90-tih, u rodnom gradu osnovao čuveni klub The Omen, postao jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva, a zatim se dokazao i kao vrhunski producent. Poznat je po besprijekornom pretapanju traka i sofisticiranom mračnom stilu. Prošle godine je izbacio dva sjajna EP-a “Arcade” i “Contents” kojima je potvrdio svoju inovativnost, ali i tvrdu produkciju odličnih industrial techno traka.

BEN SIMS – Još jedan veteran techno scene! Britanac odrastao na hip-hopu, ranom house zvuku i pionirskim rave emisijama na piratskim radio stanicama, da bi sve te uticaje sažeo i fokusirao u moćan techno groove, igrajući se tvrdim funkom na tri decka. S produkcijom je počeo krajem 90-tih uz sočan techno zvuk, da bi s godinama njegov zvuk postao sve kompleksniji, a mnogi smatraju da mu je album “Smoke & Mirrors” iz 2011. godine bio techno album godine. Osim toga, poznat je i po inovativnim remiksima.

JONAS KOPP – Argentinski producent koji je karijeru počeo prije desetak godina, a zvuk mu je bio obilježen tadašnjim minimal/tech motivima, što je evidentno na ranijim izdanjima. S vremenom je njegov stil evoluriao u sofisticirana područja techna, a vještine za pultom su ga dovele do rezidentske pozicije u Tresoru. Miksa na tri kanala, koristeći dodatne efekte za podizanje tenzije i oslikavanje atmosfere.

PSYK – Još jedan Španac, te definitivno jedan od najuzbudljivijih savremenih producenata karijeru je počeo uz kombinaciju techno i minimal stilova. Zvuk mu je tvrd i mašinski, ali u sebi krije vješto zamaskiran funk koji se postupno oslobađa, baš kao i u njegovim setovima. U stilu mu se osjeća uticaj zvuka kraja 90-tih ukombinovan sa savremenom produkcijom.

Osim pomenutih muzičara uskoro će biti objavljena regionalna i imena DJ-eva koji će svirati na after žurkama!

Zašto je MOONDANCE festival jedinstven?

“MOONDANCE je rezultat ličnih muzičkih i promoterskih iskustava poslednjih dvadeset godina. To je najpribližnije onome što smatram idealnim, kako u muzičkom tako i u organizacijskom smislu. Imperativ mi je da publici pokažem kako se ne mora uvijek igrati na sigurno, na ista imena i zvuk. Mene ne zanimaju hype i trenutna popularnost već sadržaj. U moru festivala sa visokim budžetima, mnogim binama i stotinama artista MOONDANCE se ističe umjerenošću i pristupačnošću prvenstveno prema regionalnoj publici, koja ne može priuštiti strane festivale koji prodaju uvijek istih 40-50 imena. Nije bilo lako ne pristajati na kompromise, ali upravo je to razlog zašto ni nakon četiri izdanja još nisam sreo nezadovoljnog partijanera ili artista kojega smo ugostili. Bez astronomskog budžeta, s pomno biranim headlinerima, high end tehnikom, ljubaznim osobljem, umjerenim cijenama kao i prekrasnim ambijentom srednjovjekovne kule Kamerlengo, za Moondance se pročulo izvan granica, pa su nas tako čuveni svjetski magazini: Forbes, Spaces, Pulse Radio uvrstili među najzanimljivije EU festivale dok nas je domaća publika izabrala za najbolji hrvatski festival 2016. godine (Ambasador nagrada).To mi daje dodatni polet da budemo još bolji”, izjavio je direktor festivala Pero Brčić (Pero Fullhouse).

ULAZNICE I PROMO ŽURKE:

Uskoro počinje MOONDANCE turneja, u okviru koje će biti održane brojne promo žurke širom Evrope i regije, a na kojima ćete imati priliku da osvojite ulaznice. Prva je zakazana za 20. maj u sarajevskom klubu Loft na kojoj će nastupiti Pero Fullhouse i rezident kluba Nazzif.

Posjetioci iz regije svoje ulaznice još uvijek mogu nabaviti po promotivnoj cijeni od svega 200 kuna. Iskoristite priliku, pa svoju osigurajte OVDJE.

Aftermovie video sa prošlogodišnjeg festival pogledajte OVDJE