Peti dan protesta u Beogradu, NS, Nišu, Kraljevu

Ispred Doma Narodne Skupštine u Beogradu poslije 18 časova počeo je peti “Protest protiv diktature”. Okupljeni su se uputili Bulevarom kralja Aleksandra, pored Vukovog spomenika i Mašinskog fakulteta, do zgrade RTS. Na čelu kolone su dobošari i veliki transparent sa natpisom “Dole diktatura”. Protesti najavljeni u više gradova u Srbiji.

Okupljeni su uglavnom mladi ljudi koji duvaju u pištaljke i nose transparente “Nećemo da budemo radnici na crno”, “Ko laže taj je Vučić”, “Radnici na crno uz vas smo”, “Politika nije profesija” i “Niko ne smije biti gladan i bez kuće”.

Učesnici protesta “Protiv diktature” zatražili su ispred zgrade RTS da rukovodstvo javnog servisa podenese ostavke, a potom su minutom ćutanja ukazali na ćutanje državne televizije o petodnevnim protestima u Srbiji.

Okupljeni su ispred RTS-a uz pratnju dobošara uzvikivali “Hoćemo ostavke, hoćemo ostavke!”, a neki su zapalili baklje.

Odatle su produžili ulicom Kneza Miloša ka Zgradi Vlade gdje je upaljena baklja, a uzvikivali su “Av, av, av!” i “Onesvijesti se!”, „Dole Vučiću“.

Veliki broj ljudi pridružio se koloni dok se ona kretala od Narodne Skupštine do zgrade Vlada, pa je znatno veći broj ljudi nego na početku protesta.

Kolona stigla do Skupštine. Sutra u 12, kažu, zajedno sa vojskom, policijom i demonstrantima iz drugih gradova. #protesti2017 @DW_Srpski pic.twitter.com/X1m375lxks — Sanja Kljajic (@SSnajaKljajic) April 7, 2017

“Treba da razmišljam gdJe ću da imam dJecu, a ovde mi se baš i ne da ih imam”, rekao je jedan mladić.

Ni peti protest nije prijavljen policiji, a prisutne su samo saobraćajna policija u civilu.

Okupljeni su na početku protesta blokirali saobraćaj ispred Doma Narodne Skupštine, a na čelu kolone je veliki transparent “Narod gladuje, elita se raduje”. Tu je i transparent “Sutra u 12h”, kojim se poziva na nov skup sutra u podne.

Podršku okupljenima je dao Ljubisav Đokić – Džo bagerista, učesnik protesta 5. oktobra 2000. godine.

“Došao sam ovde da podržim mlade. Razgovarao sam sa njima i rekao im da nikako ne smeju da se prodaju ili da odustanu”, kazao je Đokić novinarima.

On je dodao i da je mladima potrebno iskustvo u ovakvim stvarima i da misli da treba da izdrže do kraja kako kaže, “dok ih sve ne promene – od čistacice do predsednika”.

Protesti se održavaju peti dan za redom u Beogradu, a organizovani su putem društvenih mreža, pri čemu i dalje nisu poznati zvanični organizatori.

Na društvenoj mreži su istaknuti i njihovi zahtjevi – smjenjivanje članova RIK, Regulatornog tijela za elektronske medije, uredništva RTS, sređivanje biračkog spiska i smjenjivanje predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković.

Šetnja je završena parolom – Sutra u 12!

Novosađani zovu na protest vojske i policije

Više hiljada studenata i mladih, penzionera i drugih građana Novog Sada krenulo je večeras oko 18.30 u petu protestnu šetnju “Protiv diktature”, poručivši na početku da protesti neće prestati dok se ne ispune njihovi zahtjevi.

Protest je počeo minutom ćutanja za pilote Vojske Srbije, koji su danas poginuli.

Protest u Novom Sadu je najmasovniji do sada. I pored lošeg vremena okupilo se između tri i četiri hiljade građana, a novi se stalno pridružuju kako se kolona kreće.

Protesta sutra u Novom Sadu neće biti, a organizaotri su pozvali okupljene da se u subotu u 12 pridruže svojim kolegama u Beogradu i protestu vojske i policije. Kažu da to nije odgovor na najavljeni kontramiting jer bi ga, kako kažu, ionako ignorisali.

Pored uobičajenih transparenata, demonstranti danas nose i transparente “Srbija se umiriti ne može”, “Srbija nije Vučićeva prćija”, “Dok vladaju amateri, stradaju proleteri”, “Neću da budem jeftina radna snaga”, “RIK – republička izborna krađa”.

Student Miran Pogačar pozvao je sve da se pridruže sutrašnjem protestu sindikata vojske i policije u Beogradu.

Radio-voditelj Daško Milinović, iz Inicijative “Spasimo Kinesku četvrt” i kolektiva Društveni centar, rekao je da je gradska vlast u Novom Sadu još jednom pokazala da ne haje za mišljenje građana, pošto je odbacila sve njihove primjedbe na plan regulacije Kineske četvrti, u kojoj su razni alternativni kulturni sadržaji.

Protesteo na ocijenio kao “borbu protiv opšteg besmisla” i poručio da ne smiju da prestanu.

Na čelu kolone građani nose velike transparente “Protiv sistema”, “Stop Vučiću” i Sačuvajmo Kinesku četvrt”. Jedan od velikih transparenata nose penzioneri, a na čelu kolone su i dobošari.

Povrka ide centralnim gradskim ulicama, uz zviždanje i uzvikujivanje “Av, av, av!”, “Dole vlast!”, “Vratite penzije!”.

Niš – više učesnika na kraju, nego na početku

Protest se održava i u Nišu, a demonstranti su se okupili na gradskom trgu. I večerašnje okupljanje je karakteristično po tome što više učesnika ima na kraju nego na početku protesta.

Prvi put u Nišu, kolona je večeras prošla pored dopisništva RTS i privatne televizije čiji se vlasnici dovode u vezu sa SNS.

Kao i prethodnih večeri, protest protiče bez dodatnog policijskog obezbjeđenja, a primijetni su policajci u civilu koji snimaju skup i okupljene.

Kraljevčani protestuju po kiši

Više od 100 Kraljevčana, uglavnom studenta i srednjoškolaca, okupilo se i večeras na gradskom trgu na protestu “Protiv diktature”. Oni su poslije 18 časova po kiši krenuli u protestnu šetnju gradom uzvikujući zahtjeve i duvajući u pištaljke.

Protesti i u Zaječaru

Više stotina Zaječaraca se i večeras, trećeg dana protesta pod nazivom “Protiv diktature” prošetalo ulicama grada. Okupljeni su nosili transparente i uzvikivali parole, “Stop diktaturi”, “Srbija do Tokija, smenimo Pinokija”, “Ukrali ste nam mladost i druge.

Svoju šetnju su završili ispred sjedišta Srpske napredne stranke uz poruku: “Vidimo se i sutra”.

Ni danas, baš kao ni prethodnih dana, nije bilo nijednog saobraćajca na ulicama kojima su se demonstranti šetali.

Kragujevčani simbolično ispijali pivo

Na protestu “Protiv diktature” na kragujevačkom Trgu kod Krsta u 18 časova okupilo se nekoliko stotina studenata i drugih građana koji su krenuli u protestnu šetnju uz zviždanje i skandiranje protiv premijera Aleksandra Vučića.

Na čelu kolone su bili dobošari i mladi koji su nosili transparente “Živ je deda, umro nije, dok je RIK-a i partije”,”Vučiću – Šrederu, uzalud nas lažeš, čitali smo Orvela” i “Legalitet imaš, legitimitet nikad”.

Mladi su poručili i “Hoću posao, ne da konobarišem”, “Isti si kao slana plazma, niko te neće”, “Hvala čika Soroš” i “Vrati RTK”.

Demonstranti su se kretali Ulicama Save Kovačevića i Zorana Đinđića, pored dopisništva RTS-a , a ispred Skupštine grada izveli su performanse “Onesvešćivanje” i “U to ime” – simbolično ispijanje piva.

Šetnja je zatim nastavljena Ulicom Nikole Pašića, pored zgrade Suda i Glavnom ulicom, a završena je na mjestu okupljanja demonstranata, na Trgu kod Krsta.