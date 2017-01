Pet poza da mu pomutite um

Seks je važna komponenta svakog intimnog odnosa, i važno je da u tom smislu budete kompatibilni sa vašim partnerom. Ovo su poze kojima ćete mu pomutiti um, a tu je i jedna u kojoj može izdržati duže. Otkrivamo koje su to…



Pet poza poslije kojih će biti lud za vama:

Misionarska poza

Iako se smatra najdosadnijom pozom, ukoliko ste sa nekim ko vas privlači, ova poza je najbolja za povezivanje. Partner će vas u ovoj pozi gledati u oči, dodirivaće vas, mirisati i jednostavno uživati u vama. Začinite strast jednim šaputanjem partneru o sljedećoj pozi na koju prelazite.

Poza “otpozadi” ili “doggy style”

Iako u ovoj pozi nemate kontakt sa partnerom, ona dovodi do nevjerovatnih orgazama, što su potvrdila brojna istraživanja. U ovoj pozi dolazi do dublje penetracije što dovodi do većeg užitka. Stručnjaci otkrivaju da ova poza budi adrenalin, pa je tim i bolja.

Pod tušem

Ukoliko niste, a želite da probate seks pod tušem, doživjećete nevjerovatno iskustvo. Seks je lagan, a topla voda i prijatni mirisi mogu probuditi vasa čula što dovodi do orgazma koji ćete dugo pamtiti.

Položaj “kašike”

Ovo je jedna od najudobnijih poza, a često se kaže da je stvorena za lijene jer niko ne mora da se muči previše. Istraživanja kažu da muškarci u ovoj pozi mogu duže da izdrže prije nego dođu do završnice.

U krilu

Ovo je omiljena poza i muškarcima i ženama. Muškarci je obožavaju jer imaju pogled na tijelo žene, a žene su pak u ovoj pozi dominantnije jer su one te koje kontrolišu brzinu pokreta što brže dovodi do orgazma.