Pet mjeseci za sto metara – novi rok za rekonstrukciju parkića u centru grada

Rekonstrukcija parkića biće završena desetog februara. To je već treći termin za završetak radova najpoznatijeg šetališta u Banjaluci, na čijem se novom ruhu počelo raditi još 25.septembra.

Od obećanja da će biti gotovo do Nove godine, pa do kraja januara stiglo se i do desetog februara. Komentari Banjalučana uglavnom su isti, da je sramota stotinak metara rekonstruisati pet mjeseci.

-Baš sramota, evo i lijepo vrijeme bilo i stvarno ne znam šta je, neki razlog postoji

– Ništa nije na vrijeme, uvijek kasne, mjesec, dva tri, godine prolaze, to tako normalno

– Trebali su ispuniti to što su planirali i što su obećali, kažu neki od anketiranih Banjalučana.

Iz Gradske uprave poručuju da je produžen rok na zahtjev izvođača radova, “Kozaraputeva” .

Zašto su tražili, nismo uspjeli da saznamo, jer iz te firme nisu imali vremena za izjavu. Zato gradske vlasti odgovaraju da imaju plan B.

“Ukoliko u narednim danima budu povoljni vremenski uslovi za izvođenje radova, a radovi i pored toga ne budu okončani u odobrenom roku, odnosno do 10.februara, izvođač će morati da plate kaznene penale koji, po ugovoru, na dnevnom nivou iznose po 1.000 maraka za svaki dan kašnjenja”, ističu u Gradskoj upravi.

Novo šetalište koje je sada samo dijelom popločano, klupe i sadnice, obrisi su skoro petomjesečnih radova. Trebaju se još postaviti granitne ploče, solarno drvo i česma. Rok je do narednog vikenda.

Do desetog februara bi trebalo biti gotovo popločavanje, nakon čega bi bio osposobljen prolazak za pješake. Nakon toga slijede estetski radovi.