Pet misterija čovječanstva koje nas i dalje muče

Uprkos činjenici da su ljudi naučno obradili većinu aspekata života, ipak postoje neke činjenice koje još uvijek ne možemo razjasniti i pronaći odgovarajući odgovor na ta pitanja.

Izgubljeni grad

Atlantida je jedna od najstarijih i najvećih misterija na Zemlji. Još od drevnih vremena, ljudi su se trudili da lociraju Atlantidu, za koju se vjeruje da je potopljena u cunamiju nakon zemljotresa. Grčki filozof Platon opisivao je Atlantidu kao ostrvo koje se nalazio blizu Gibraltara, dom najveće civilizacije na zemlji.

Prema predanjima, Atlantidu su nastanjivali najljepši ljudi i na njoj se nalazi Posejdonov hram i čitav grad je bio optočen u zlato. Do danas još niko nije uspio da locira Atlantidu i pronađe njeno bogatstvo.

Mumije

U stvari, ovo nisu mumije nego savršeno očuvana tijela koja su pronađena u mnogim katakombama širom sjeverne Evrope. Uprkos tome što se ljudska tijela raspadaju nakon smrti, ova tijela, zbog specifičnosti prostora nisu se nikad raspala nego su ostala savršeno očuvane kože i unutrašnjih organa.

Na hiljadama ovakvih tijela nalaze se tragovi ubistva čime se da naslutiti da se radilo u ubijanju ljudi za potrebe nekog paganskog rituala. No, još uvijek ne postoje dokazi zašto su ova tijela tako bačena i zašto su pronađena širom Njemačke, Irske, Velike Britanije i drugih sjevernih država Evrope.

Džek Trbosek

Najozloglašeniji ubica svih vremena kojem se ni dan danas ne zna pravi identitet. Riječ je o serijskom ubijici koji je harao Londonom 1888. godine i koji je odgovoran za brutalna ubistva za najmanje pet prostitutki u Vajčapelu u Londona. Kroz godine pojavile su se mnoge teorije o tome ko bi mogao biti ovaj ozloglašeni ubica, raspravljalo se čak i o članovima kraljevske porodice, do danas nije poznato ko je on bio.

Stounhendž

O ovom spomeniku napisani su radovi i mnoge knjige ali niko do sada još nije uspio da razjasni njegovu funkciju. Stounhendž se nalazi u dolini Salisburi u Viltširu u Engleskoj. Sastavljen je od mnogih kamenih blokova od kojih svaki teži šest tona i koji su postavljeni jedan do i jedan na drugi.

Arheolozi su istraživanjima došli do zaključka da ovaj spomenik datira 2.500 do 3.000 godine prije Hrista i pretpostavlja se da je podignut od strane neke neolitske kulture. I to je sve što se o njemu zna. Njegova namjena i značenje još su uvijek enigma. Postoje mnoge teorije ali još ni jedna nema čvrsti dokaz. Najčešće prihvaćena teorija je da je Stounhendž svojevrsno groblje što je potvrđeno nalazom nekoliko grobova u njegovoj blizini koji datiraju iz istog razdoblja, piše “Dnevnik”.

Kralj Artur

Kralj Artur, mač u kamenu, čarobnjak Merlin i vitezovi okruglog stola dio su legende o moćnom vladaru koji je poražio Saksonce i stvorio carstvo Engleske, Irske, Islanda, Norveške i Francuske. No, o njemu ne postoji ni jedan čvrst dokaz. Sve se temelji na legendi koja se pripovedala među vojničkim trupama kako bi im podigla moral. I osim te legende – ništa drugo.

Ni jedan dokaz o maču, Merlinu, vitezovima. I uprkos nedostatku dokaza o njegovom postojanju, osim legende, još uvijek postoji mnogo istoričara koji smatraju da je kralj Arthur postojao i da treba samo da prođe malo vremena kako bi se pronašli dokazi o njegovom postojanju.

(B92)