Pet godina silovao maloljetnu rođaku – osuđen na tri godine

Viši sud u Smederevu osudio je Zlatka Bata (61) iz Kusatka na skandalozne tri godine i dva mjeseca zatvora zbog obljube svoje maloljetne rođake S.S.

Devojčica je torturu ovog čovjeka trpjela godinama jer ju je Bat obljubio više puta tokom pet godina, u periodu od 2006. do 2011. godine, a zločini su počeli kada je djevojčica imala svega šest godina.

On je, po svjedočenjima i dokazima koje je tužilaštvo prezentovalo, više puta obljubio i terao na oralni seks S.S. koja je živjela u to vrijeme u komšiluku, a koja mu je rod, pošto su žena osuđenog i majka nesrećne maloljetnice sestre od strica. Djevojčica je često dolazila kod Zlatkove supruge i on je to koristio za svoj gnusan zločin.

Možda bi sve ostalo tajna, da poslije pet godina mučenja, S. S. početkom prošle godine, nije smogla snage da progovori.

Kada je djevojčica odrasla i otišla iz Kusatka ona se povjerila drugaricama iz razreda šta je godinama proživljavala, a one su je nagovorile da sve ispriča razrednoj.

Kada je žena čula njenu priču, odvela ju je kod školskog pedagoga, a on je pozvao Centar za socijalni rad, a oni policiju.

“S.S. je u policiji potvrdila sve optužbe i on je 11. maja prošle godine uhapšen”, potvrđuju u policiji, gdje baš kao i sudu, zbog delikatnosti slučaja kada su maloljetna lica u pitanju, nisu spremni da iznose detalje.

Zlatko, koji je državljanin Srbije i Hrvatske, a penziju je stekao u Švajcarskoj, u pritvoru je bio do izricanja presude 30. decembra prošle godine, kada je pušten s obzirom da je kazna kraća od pet godina, kako to zakon predviđa u ovakvim slučajevima, samo su mu oduzeti pasoši.

Sud je, kako su nezvanično saznale “Novosti”, kao olakšavajuće okolnosti naveo da Bat do sada nije osuđivan, kao i činjenicu da se primjereno držao pred sudom.

Nakon izricanja presude, žalbu Apelacionom sudu najavili su i Tužilaštvo i branilac. Inače, po starom zakonu minimalna kazna za ovakva krivična djela bila je tri, a najviša 12 godina, a po novom minimum je pet, ali se, kako je to zakonska obaveza u ovakvim slučajevima, mora primjeniti onaj koji je povoljniji po optuženog.

“Novosti” saznaju da se Više tužilaštvo žalilo na presudu, tačnije na visinu izrečene kazne smatrajući je neadekvatnom za ovo krivično djelo. Žalba je izrečena i zbog ukidanja pritvora.

Na presudu, pravo žalbe Apelacionom sudu imaju sve strane.