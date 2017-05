Pet godina od nesreće u Zalužanima – porodice još čekaju pravdu

Ruski avion pao u Crno more zbog tehničkog problema

Pet godina je prošlo od pogibije petorice momaka u avionskoj nesreći u Zalužanima. Toliko dugo pravdu čekaju porodice poginulih, ali i njihove kolege iz padobranskog kluba.

Ni danas nemaju zvanične informacije, zašto je do tragedije došlo.

“Identična je situacija kao i do sad. Nama je svima u cilju da se dođe do rezultata uzroka pada. Znači, apsolutno, stanje je nepromijenjeno. Nemamo nikakvu novu informaciju. Isto, isto kao i prije godinu, dvije, tri, pa i pet, ništa se novo nije saznalo. Nadamo se da će uskoro doći do nekih rezultata”, kaže Zoran Kovačević, iz padobranskog kluba “Banjaluka”.

Slučaj je već neko vrijeme u rukama BiH Tužilaštva. Većeg pomaka, ipak nije bilo. Privođenje istrage kraju, koče neizmirenja dugovanja. Tužilaštvo je, uz slučaj, preuzelo i trošak od 38 hiljada maraka, koliko je koštalo vještačenje stručnjaka sa saobraćajnog fakulteta u Sarajevu.

I ove godine, pred samu godišnjicu stradanja, iz Tužilaštva stiže isti odgovor kao i prethodnih.

“Istraga je u toku, očekuje se da se uskoro riješi pitanje troškova stručnog vještačenja, koje je zatraženo dok je predmet još bio u Okružnom Tužilaštvu Banja Luka, nakon čega će se moći donijeti odluka protiv odgovornih osoba”, stoji u odgovoru.

Nalaz prvobitne komisije pokazao je da je uzrok pada aviona tehnička neispravnost. Na osnovu tadašnjeg izvještaja, nije mogla da se pokrene krivična odgovornost, pa je naloženo formiranje nove komisije. Oni koji su o uzroku pada prvi istraživali, nisu promijenili mišljenje.

“Dva su razloga bila. Prvo, da je avion koristio gorivo, autogorivo, nije bilo zabranjeno, ali je moglo da prouzrokuje određene posljedice. Drugi razlog je nedovoljna obučenost pilota koji je upravljao”, rekao je Omer Kulić, predsjednik Komisije.

Kobnog dvadesetog maja, 2012. godine, začulo se glasno brujanje aviona Ubrzo nakon toga, sportski avion Cesna, padobranskog kluba Banjaluka, našao se u plamenu, i naglo pao.

Živote su izgubili pilot Alen Crnalić, i mladi padobranci Nemanja Goronja, Stefan Karanović, Nikola Stević i Srđan Kosić.