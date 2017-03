Pernar u Saboru ćutao osam minuta za sve žrtve politike BiH VIDEO

Ivan Pernar, saborski zastupnik Živog zida, odlučio je osam minuta ćutati. Naime, poslanici u Hrvatskoj imaju pravo na 10 minuta pojedinačne rasprave.

“Mi u našoj zemlji svjedočimo godinama demagogije praznih riječi, pustih govora o pitanju rješenja problema sa vazduhom u Slavonskom Brodu. Ovo taj problem ne rješava. I ne sam to. Pokušava se stvoriti privid da je problem u našoj regulativi. No nikakvom regulativom to nećemo riješiti nego tek onda kad se ugovorom s BIH, odnosno kad se BiH prisili da prestane trovati. Ne samo građane Bosanskog Broda i Slavonskog Broda nego i građane Tuzle. U Tuzli imaju termoelektranu i zagađenje i vlada BiH ne preduzima ništa da riješi taj problem niti u Tuzli niti u Slavonskom Brodu. Ne znam više što reći, vidim da nema volje, puno se priča s obje strane, a ništa ne radi. Ja ću zato šutjeti idućih osam minuta za sve žrtve takve politike BiH, tako i naše koja ravnodušno to promatra, to trovanje”, rekao je Pernar te idućih osam minuta ćutao.



(Dnevno.hr)