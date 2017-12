Perišić: Ovdje vjetrovi duvaju u leđa samo onima koji odlaze

Slobodan Perišić glumac je i režiser koji je postavljanjem predstave “Mlijeko” na Podrum scenu Banjalučkog studentskog pozorišta (BSP) napravio određeni presedan u ovdašnjoj teatarskoj umjetnosti.

Na daske koje život znače nakon više godina pauze vratio je svoju profesoricu Jelenu Trepetovu Kostić, koja je zajedno sa glumcima Aleksandrom Ristanovićem, Smiljanom Marinković i Bojanom Kolopićem, pomenutom predstavom otvorila profesionalnu scenu u Studentskom pozorištu.

Ovo će nakon četiri decenije postojanja, BSP-u donijeti najveći uspjeh u istoriji. Nakon više nagrada na ovdašnjim festivalima, predstava “Mlijeko” se vratila iz Moskve, gdje je na festivalu “Zlatni vitez” u konkurenciji malih formi osvojila “Srebrnog viteza”. Pored ove, “Mlijeko” je iz Moskve donijelo i nagrade “Zlatni vitez” za glumu Jeleni Trepetovi Kostić i Aleksandru Ristanoviću. Veliki uspjeh kako za glumce i reditelja, tako i za ovdašnji teatar.

U intervjuu za Nezavisne novine Perišić je rekao da nije oprimističan po pitanju pokretanja kinematografija Republike Srpske sa mrtve tačke, što se npr. nije desilo poslije filma “32. decembar”.

“Meso je privatni projekat produkcijske kuće “Bosonoga”, to jest gospođe Brankice Janković, koja je posljednjih godina više učinila za kulturni život grada nego posljednja tri ministra zajedno. Kinematografija Republike Srpske se neće pokrenuti sa mrtve tačke jer nema volje, a očigledno ni znanja tamo odakle to treba da se pokrene. Možda griješim, jer počeo se snimati film o Petru Kočiću, tamo negdje pred izbore je pala prva klapa, ako se iko toga sjeća. Možda će i to biti hit komedija jer taj žanr nam je izgleda jedino preostao. Moj profesor režije, veliki majstor žanra, Nenad Bojić, bi sve ovo postavio kao burlesku, visoku ili nisku, to je već pitanje stil”, rekao je je Perišić.

(Nezavisne novine)