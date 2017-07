Penzionerski dani na Tihomirov način – rolerima po Banjaluci

Malo ko u Banjaluci nije primjetio vitalnog sedamdesetogodišnjaka na rolerima.

Umjesto jutarnjih šetnji prije vrućina ili igranja šaha u debeloj hladovini, što čini većina njegovih vršnjaka, ovaj penzioner se odlučio za ovu rekreaciju. Ni to što je imao moždani i srčani udar ne sprečava ga da uživan a točkićima.

“Ja sam vozio slićure, a to je dosta slično, pa sam sada uzeo rolere, to mi je dobro za skijanje. To mi je za sezonu, tako da sam ja preko čitave godine aktivan”, kaže Tihomir Crnomat.

Ljeti roleri, zimi skije, priča vitalni Tihomir. Već dvije godine se voza po gradu. Priča da porodica i prijatelji nikako da se naviknu na njegovo rolanje. Čudili su se i sugrađani ali kad su ga upoznali, neki su mu se pridružili.

“Ja kada sam došao ovdje prošle godine, onda su majke koje su imale 30-35 godina mislile da su stare da voze, kada su doveli djecu i vidjeli mene, njih desetak petnaest se još priključilo”, priča Tihomir.

Vitalnom djedu društvo u vožnji prave i klinci. Tri puta sedmično, Tihomir i članovi škole sporta “Zvjezdica” prave krugove po igralištu studentskog kampusa “Nikola Tesla”.