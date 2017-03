Penzioneri uslovili ministre: Još mjesec dana do povećanja penzija

Nema povećanja penzija do juna

Ovo su neradni dani do kraja godine

Još mjesec dana imate da se izjasnite o povećanju penzija na koji vas obavezuje zaključak Narodne skupštine, poručili su Vladi članovi skupštinskog odobra za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.



Od Vlade traže da ih sve skupa pozove na posebnu tematsku sjednicu i odgovori zašto ignoriše odluku kojom su se penzije od 3 do 5 odsto trebale povećati još 1.januara ove godine. Iz Vlade su im odgovorili da će povećanje biti, ali ne znaju tačno kada, da li od aprila, jula ili oktobra dok se ne vidi kakav je priliv para u budzetu. Članovi odbora bili su odlučni da danas stvari istjeraju na čistac pa su na sastanak pozvali najvažnije funkcionere u Srpskoj.

“Od svih njih odazvao se ministar Tegeltija i u svojstvu ministra i u svojstvu predsjednika Vlade, u ime gospodina Čubrilovića bio je doktor Mile Dmičić. Nisam shvatio gospodina Tegeltiju da odlaže ovo pitanje jer mu to penzioneri ovoga puta neće dati”, rekao je predsjednik Odbora NSRS za praćenje stanja u oblasti PIO Ilija Stevančević.

Ipak ni ministar finansija na sastanku nije dugo ostao pa su članovi odbora između sebe podijelili razmišljanja. Zaključili su da para ima, ali da ih Vlada ne da penzionerima. Ako već nema para onda povećajte doprinose za jedan odsto predložio je Ilija Stevančević i odbio da odgovori da li će napustiti vladajuću većinu ako Vlada ne poveća penzije. Rade Rakulj sračunao je da bi Vlada trebalo da izdvaja 350 miliona maraka godišnje za penzije socijalnih kategorija, ali da izdvaja 235. Zbog toga, tvrdi, oni koji su penziju zaradili ne mogu da dobiju povećanje.

“Moj prijedlog Rakulju je bio ima li on kapacitet i snagu da penzioneri zaprijete blokadom Vlade i institucija jer u ovom momentu, to je poseban bezobrazluk i to nije politički stav. Ovdje se radi o zaključku Narodne skupštine”, rekao je zamjenik predsjednika Odbora NSRS za praćenje stanja u oblasti PIO Zdravko Krsmanović.

“Nemojte zaboraviti ja nisam tada bio u Udruženju da su penzioneri smjenjivali Vlade poslije rata. Danas je ministar pokušao da kaže da eto jednokratnu neku pomoć da daju. To jedna velika većina penzionera smatra poniženjem”, rekao je Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera.

Direktor Fonda PIO kaže da Vlada ako planira vanredno povećanje mora da obezbijedi nedostajuća sredstva. Napolata doprinosa nešto je bolja nego lani, ali su veće i obaveze jer je veći i priliv novih penzionera.