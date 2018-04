Penzioneri traženi na tržištu rada

Do posla najbrže matematičari i inženjeri obućarstva

Raste broj penzionera koje i nakon odlaska u penziju poslodavci angažuju na različitim poslovima. Podaci su to Fonda za penzijsko osiguranje Republike Srpske.

Od ukupno 260.000 penzionera njih 2.964 ima status zaposlenog ili osiguranika.

“Najveći broj je po osnovu osiguranja u radnom odnosu to je preko 1.200, potom po osnovu ugovora o djelu negdje oko 500 korisnika, po osnovu izabrana i imenovana lica 380, samostalne djelatnosti oko 131, poljoprivrednici 31 i tako dalje”,rekao je Tihomir Joksimović, potrparol Fonda PIO RS.

U Fondu PIO objašnjavaju da korisnici samostalnih penzija, po zakonu, mogu biti osigurani, dok korisnici porodičnih penzija nemaju to pravo.

“Odlaskom u penziju ne staje život i ne gube se radna sposobnost i elan”, kaže Miroslav Vujatović. Osnovao je, uspješno vodio konsultantku firmu. Otišao je u zasluženu penziju, ali i dalje aktivno učetvuje u radu firme. I nije jedini, često angažuju pezionisane kolege inženjere.

“Prednost je što imaju ogromno iskustvo, znanje, jer su stekli to iskustvo u nekom prijeratnom i poslijeratnom periodu, kad su mogli da rade sa svojm znanjima i da to plasiraju. Tako da su imali od koga da nauče, a ovi sad mladi nemaju. Nemamo mi u privredi stasalih, ima ali to je vrlo mali broj”, kaže Miroslav Vujatović.

Ministar rada Milenko Savanović kaže da on prvenstvo u zapošljavanju daje mladima. Kada se penzioniše za koju godinu, kaže ne namjerava da nekom omladincu zauzima radno mjesto.

“Svi traže znanje, znanje se postiže radom i iskustvom. Niko od nas nije znanje stekao prvih dana radeći, nego životno iskustvo i radno iskustvo je najbolje. Treba pružiti šansu mladim ljudima da oni to isksutvo stiču i da ga na neki način dođu u poziciju da daju svoj puni doprinos”, rekao je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Odlazak mladih, niske penzije, ali i iskustvo, radne navike, želja da prenesu znanje i vještine koje su stekli- glavni su razlozi što penzioneri i kada okače kopačke o klin i dalje nastavljaju da igraju u prvom timu.