Penzioneri sumnjaju u obećanja o povećanju penzija

Novi ultimatum penzionera: Sastanak do petka i odmah veće penzije

Tema dana: Do kad će, svi redom, zamajavati penzionere?

Za Jovu Jajnjića, današnja potvrda da će oktobarska penzija biti uvećana i nije nešto čemu bi se trebalo povjerovati. Pominje dosadašnja silna obećanja od kojih nije bilo ništa pa tako ne bi da se prerano raduje ni kad je ovo u pitanju.



“Niko o penzionerima ne vodi računa, niko o radnicima ne vodi računa. Najavljuje se povećanje penzija već godinama. I toga nema”, rekao je penzioner iz Istočnog Sarajeva Jovo Janjić.

U isto vrijeme, penzioner Nikola odmahuje na Jovin pesimizam. On je uvjeren da će već desetog novembra na račun leći penzija uvećana za tri odsto.

“Uz puno razumijevanje stanja u budžetu i priliva sredstava u Fond PIO RS, ne bi se moglo to desiti da ne dođe do povećanja. A mi bi, vjerovatno, i dalje nastojali svim institucionalnim sredstvima, borili se da ne dođe do onog najgoreg, protesta”, rekao je predsjednik Udruženja penzionera grada Banja Luka Nikola Gojković.

Nema potrebe za nezadovoljstvom a posebno protestima, poručuje Rade Rakulj sa današnje sjednice Upravnog odbora Udruženja penzionera RS. Povećanje je sigurno i niko u to ne treba da sumnja, uvjeravaju Rakulj i direktor Fonda PIO. Obećano je i dodatnih dva odsto.

“A dva odsto hoće li moći isplatiti tada illi neće ili će sačekati to dva odsto malo kasnije, to je sada drugo pitanje. Uglavnom, biće opredjeljenje za pet odsto”, rekao je predsjednik Udruženja penzionera RS Rade Rakulj.

“Vlada RS u dogovoru sa Udruženjem penzionera je opredeljenja da će već negdje od februara, odnosno marta, sjesti i razgovarati, odmah već najkasnije početkom drugog kvartala naredne godine, doći će do povećanja još dva posto”, rekao je direktor Fonda PIO RS Mladen Milić.

Ovim su, kako se čini, penzioneri uspjeli u svojim namjerama iako, kad su izašli sa zahtjevom za povećanje, nadležni i nisu bili za saradnju. Zato su i prijetili protestima. Barem što se toga tiče, zima ne bi trebalo da bude turbulentna.