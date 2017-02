Penzioneri ogorčeni na vlast: Slagali su nas!

Mećava na Manjači zaustavila 43 đaka na putu do škole

Uvođenje participacije, poskupljenje mjesečnih karata, a sada i loše vijesti o penzijama – starija populacija u Srpskoj ogorčena je odnosom vlasti prema njima. Banjalučanin, Zvonko Lovrić, šokirao se kada je otišao da kupi penzionersku mjesečnu kartu za sebe i suprugu.



Do sada ju je plaćao 35 maraka. Vjerovao je obećanjima iz Gradske uprave da se ništa neće promijeniti ali ga je na šalteru dočekao hladan tuš – zafalilo je novca.

“Šta se to desilo? Da li su izmanipulisani? Izmanipulisani smo mi penzioneri, gdje je ruka Gradske uprave stalno u našim džepovima. Evo, od prvog prvog ove godine, penzioneri do 65 godina plaćaju ponovo participaciju u ambulanti porodične medicine, što do sada nije bio slučaj”, rekao je Lovrić.

Slagali su nas, kaže Zvonko, i za povećanje penzija. O tome je, neke odgovore, pokušao da dobije u gradskom Udruženju penzionera. Kao ni nama, ništa konkretno mu nisu rekli.

“Mi u udruženju tu gorimo između dvije vatre. Mi smo tu nemoćni, nazovimo neko rukovodstvo, između penzionera i vlasti. Ja razumijem da je je teško, stanje, da nema sredstava, da su male uplate”, rekao je predsjednik Udruženja penzionera grada Banjaluka Nikola Gojković.

Pošto nije ništa saznao u Udruženju penzionera, Zvonko Lovrić pisao je i gradonačelniku. Odgovor nije dobio. Mi jesmo.

“Treba imati u vidu da postoji oko 50 različitih vrsta karata. Kada smo govorili o povećanju, to je čitava tabela.

Za one najosjetljivije kategorije, mi smo insistirali u pregovorima sa prevoznicima, one su cijene ostale iste. Neke od tih 50 kategorija jesu povećane”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Iz banjalučkog Udruženja penzionera poručuju da će se za koji dan sastati sa gradonačelnikom i pokušati da riješe problem mjesečnih karata. Što se neispunjenog obećanja o većim penzijama tiče, tu su, dodaju – nemoćni.