Penzioneri najavili četiri odsto veće penzije, ministar ih demantuje

Penzije u Srpskoj od iduće godine veće za četiri odsto. To su uvjeravaju penzioneri juče izdejstvovali u pregovorima sa Vladom o novom budžetu. Veći dio budžetskog kolača i povećanje doprinosa put je do njihovog boljeg standarda.

„To će biti početkom januara usklađivanje sa zakonom, sa rastom trošlkova života, dva odsto ima obaveza Vlade i još ćemo dva odsto tražiti dodatno. Sa Vladom je dogovoreno bilo je u sredstvima da upravo ovako idemo na rješavanje standarda penzionera“, rekao je Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera RS.

Iz Vlade se o dogovoru nisu oglašavali. Resorni ministar poručuje, da četiri odsto jeste bio zahtjev penzionera, ali to, kaže, ne dolazi u obzir. Milenko Savanović za kameru nije imao vremena, ali je ATV-u potvrdio da osim obećanih dva odsto od januara, ništa drugo nije realno. Penzioneri, ipak, i danas sabiraju. Izračunali su da bi sa oko 300 miliona neto prihoda i 800 miliona od dorpinosa, stigli do milijardu i 200 miliona, i to bi, kažu, bilo dovoljno za veće penzije.

„Masa ljudi još radi na crno, svima nam je jasno da posodavac isplačuje najnižu platu preko banke a da razliku isplaćuje u kešu. Ako spriječimo te slučajeve nema problema za povećanje penzija“, rekao je Slobodan Brdar , član UO Udruženja penzionera.

O njemu ipak pričaju samo penzioneri i podsjećaju da dvije trećine te populacije, sa sadašnjim penzijama nema ni za hranu. Traže da stopa doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje bude 23 odsto, kao u regionu, ali tu se bune poslodavci, koji ne bi da se pomjere sa sadašnjih 18, 5 odsto.