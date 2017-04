Penzije iz BiH umanjene ako se primaju u Srbiji

Penzionerima iz Srbije koji su dio radnog staža ostvarili u BiH penzije su niže i do 30 odsto samo zato što se primaju u Srbiji, piše beogradska “Politika”.

Slučaj penzionera čiji su inicijali U.R. iz Bora koji je prije godinu dana dobio iz FBiH penziju od jednog evra /dvije KM/ i to poslije 20 godina rada u Bihaću još se prepričava, piše list.

On nije jedini, već samo jedan od 15.000 penzionera iz Srbije koji su dio radnog staža ostvarili u FBiH, a kojima su penzije smanjene i do 30 odsto.

Iako borbu za isplatu realne penzije vode godinama, od novca će, kako piše “Politika”, morati da se oproste, jer je tako utvrđeno Sporazumom o socijalnom osiguranju između SR Jugoslavije i BiH.

“Stupanjem na snagu ovog sporazuma 1. januara 2004. godine, penzioni fondovi u Srbiji i BiH počeli su da pokreću postupke po službenoj dužnosti za ponovno određivanje penzija, po članu 42a, zbog čega je i zaključen bilateralni sporazum”, rekao je pomoćnik direktora Republičkog zavoda za socijalno osiguranje Srbije Milan Nešić.

On je istakao da je trebalo izvršiti preračun i raspodjelu, odnosno odrediti penziju srazmjerno dužini penzijskog staža navršenog u svakoj zemlji ugovornici kako bi svaka od njih preuzela isplatu penzija srazmjerno stažu osiguranja koji pada na njen teret.

Ovakvo rješenje primijenjeno je u sporazumima zaključenim sa svim zemljama nastalim na području bivše SFRJ.

Nešić je naveo da je preračun obuhvatio sva rješnje o penzionisanju koja su donesena od momenta otcjepljenja BiH, odnosno od 6. marta 1992. godine do prvog januara 2004. godine kada je sporazum stupio na snagu.

On je doveo do umanjenja penzija u odnosu na iznos koji su primali u Srbiji do momenta kada je izvršen preračun, zato što su prosječne penzije u BiH manje nego u Srbiji, a i zato što na umanjenje utiču odredbe nacionalnih zakonodavstava.

Nešić navodi da je najniži iznos penzija utvrdio Federalni zavod i on se isplaćuje samo penzionerima sa mjestom prebivališta na teritoriji FBiH.

To znači da se transfer najniže penzije ne obavlja između Srbije i FBiH.

Oštećeni penzioneri koji su se proteklih dana javljali redakciji “Politike” tvrde da to u praksi izgleda tako da penzioner koji je primjera radi 30 godina bio zaposlen u nekoj firmi u BiH, a potom došao u Srbiju i tu radio još pet godina pa se penzionisao, zbog rata je dobio samo penziju iz Srbije.

Kada je sporazum sa BiH potpisan, penzijski fond u Srbiji nastavio je da isplaćuje penziju samo za dio radnog staža u Srbiji, a ostatak je trebalo da stigne iz zemlje gdje su doprinosi uplaćivani.

Te penzije kako tvrde oštećeni, nikada više nisu stigle u realnom iznosu.

