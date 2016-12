Penzija ili prinova? Ana Ivanović najavila važnu vijest

Srpska teniserka Ana Ivanović najavila je da će u srijedu u 19 časova da objavi “nešto važno”. Kraj karijere? Svijet gori od znatiželje…

Bivša prva teniserka svijeta (danas 63. na WTA listi) pozvala je pristalice da prate njen Fejsbuk profil u to vrijeme i saznaju važnu vijest.

My dear fans & supporters. Pls tune in to my Facebook page tomorrow at 6pm UK time, where I’ll be sharing something important with you live. pic.twitter.com/qRwf16kw4a

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) December 27, 2016