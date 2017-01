Pendeš o Danu RS: “Nismo izdali dva suprotna saopštenja”

Ministar odbrane BiH Marina Pendeš izjavila je danas u Sarajevu da nema smisla govoriti o angažovanju pripadnika Oružanih snaga u povodu obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske prije nego ovo ministarstvo i Oružane snage BiH okončaju analizu, ispitivanje i istragu koja se provodi.

Nakon sjednice Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost, Pendešova je podsjetila da je načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general Anto Jeleč zadužen da do 2. februara s tim u vezi dostavi cjelovit izvještaj da li su pojedinci ili institucije narušili ili zloupotrijebili važeće zakone, procedure ili podzakonske akte.

Pendešova je negirala da je Ministarstvo u vezi sa angažmanom pripadnika Oružanih snaga BiH na manifestacijama u Banjaluci izdalo dva dijametralno suprotna saopštenja te odbacila insinuacije da je odlazeći na odmor izbjegla neprijatnu situaciju.

“Plan godišnjih odmora je ranije dogovoren i ja sam izašla u susret kolegama, zamjenicima, iako slavim Božić, i od 6. januara uzela godišnji. Osim toga, nisam nikoga ostavila u problemima ako sam dala ovlaštenja svojim zamjenicima, koji su dužni da postupaju u skladu sa zakonima”, istakla je Pendešova.

Ona je dodala da Oružane snage i Ministarstvo odbrane broje gotovo 11.000 ljudi i da su svi dužni poštovati zakon i zakonitosti.

“Moji zamjenici su uradili sve što je skladu sa zakonom i zakonitošću”, rekla je ministar odbrane novinarima.

Pendešova je odbila da komentariše pitanje da li je Ministarstvo odbrane pod političkim pritiskom.

“Ministarstvo odbrane ima zakone prema kojima treba da radi. Svako snosi svoju odgovornost i ne vidim da je /zamjenik ministra Sead/ Jusić napravio bilo kakvu grešku”, rekla je Pendešova i zaključila da o svemu ovome ne želi da govori prije 2. februara, dok analiza ne bude gotova i dostupna javnosti.

U vezi sa informacijom Ministarstva odbrane o urušavanju dijela konstrukcije objekta Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, koju je danas usvojila Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost, Pendešova je navela da je pokrenut postupak utvrđivanja krivične odgovornosti te da je izvođač radova obavezan sanirati objekat i dovesti ga u prvobitno stanje.

“Ministarstvo odbrane je preduzelo sve zakonom predviđene radnje kako bi zaštitilo imovinu Oružanih snaga, odnosno Ministarstva”, istakla je Pendešova.

Govoreći o posjeti generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga BiH, Pendešova je rekla da je riječ o dijelu planskih aktivnosti Ministarstva odbrane i drugih institucija BiH.

“Mi smo u protekle dvije godine intenzivno radili na našim aktivnostima koje bi trebalo da dovedu do aktiviranja Akcionog plana za članstvo /MAP/. Mi nismo u potpunosti sve naše aktivnosti implementirali, ali to ne znači da on ne treba doći u BiH i na neki način odati priznanje našim pripadnicima Oružanih snaga BiH koji aktivno učestvuju u mirovnim operacijama i doprinose miru u svijetu, između ostalog”, rekla je Pendešova.