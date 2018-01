Pečenice i paketići za socijalno ugrožene u Kozarskoj Dubici

Dvadeset socijalno ugroženih porodica iz Kozarske Dubice dočekaće Božić kako dolikuje.

Danas su im uručene pečenice pa će i oni, koji nisu u mogućnosti da ispoštuju ovaj običaj, na trepezi ipak imati i pečenje. Među njima je i porodica Radić. Nemam šta da kažem, nego hvala, kaže domaćin Zoran. Posebno ga je obradovalo što mu je pečenicu donio narodni poslanik.

“Nemam šta da kažem, to je svake godine. On meni dođe kući i obiđe me, pokloni pečenicu za moju dječicu, moju suprugu i za mene. Zahvaljujem se svima”, kaže Zoran Radić.

To je naša obaveza, kaže Darko Banjac. Rodom je iz Dubice pa mu nije teško, da već nekoliko godina, sa prijateljima prikupi pomoć za one koji nisu u mogućnosti da pripreme nešto bogatiju božićnu trpezu.

“U ovim danima novogodišnjih praznika i Božićne radosti, treba ustvari da i mi budemo humani i da oni koji mogu pomognu onima koji nemaju. Najveća nagrada je osmijeh naše dječice. Dvadeset pečenica je podijeljeno i želim da se zahvalim i dijelu dubičkih privrednika koji su se odazvali akciji”, kazao je narodni poslanik Darko Banjac.

Osmijeha nije falilo ni u skupštinskoj sali, gdje su najmlađi Dubičani stajali u redu za paketiće. Podijeljeno ih je oko 170.