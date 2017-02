Pečeni bataci sa sosom od bijelog luka

Sočno meso u pikantnom sosu.

Sastojci:

2 kilograma bataka

3 kašike soli

malo ruzmarina

100 g parmezana

origano

3 kašike maslinovog ulja

usitnjen suvi peršun

lovorov list

glavica bijelog luka

2 l vode

2 kašičice bibera

10 g ljute mljevene paprike

80 ml balzamiko sirćeta

prezle

Priprema

1. U šerpu sipajte vodu i dodajte so, balzamiko sirće, lovorov list, peršun, origano i sušeni ruzmarin i neka se zagrijeva do ključanja. U šerpu dodajte i batake i kuvajte ih oko 20 minuta.

2. Nakon toga, izvadite batake iz šerpe i ostavite ih da se ohlade i osuše.

3. Dok se bataci hlade pripremite sos, a rernu zagrijte na 220 stepeni C. U posudu stavite očišćene čenove bijelog luka i prstohvat soli, pa sve dobro izmeljajte.

4. Prebacite luk u veću posudu, pa dodajte maslinovo ulje, mljevenu papriku, biber i sve dobro promiješajte.

5. Batake uvaljajte u prezle, a zatim i u mješavinu začina i bijelog luka i pospite sve parmezanom.

6. Pouljite pleh za pečenje, poređajte začinjene batake i po želji dodatno pospite parmezan.

7. Pecite u zagrejanoj rerni oko 25 minuta.

(StvarUkusa)