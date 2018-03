PDP i SDS za Ivanića i Govedaricu, hoće li NDP pomrsiti konce

Očekujemo da kandidature Mladena Ivanića i Vukote Govedarice budu potvrđene u narednih nekoliko dana i to na zajedničkom sastanku lidera Saveza za promjene, poručuju iz Istočnog Sarajeva PDP-ovci nakon sjednice Predsjedništva te partije.

Vjeruju u dobar izbor, bez obzira na nezadovljstvo funkcionera NDP-a, gdje još nisu sigurni hoće li podržati prijedloge dvije najveće stranke u Savezu. PDP je spremna da uvaži zahtjeve, ali, što se tiče pojedinačnih funkcija, poručuju da je na tu priču stavljena tačka.

“Važno je napraviti cijeli koncept programski šta to nudimo u narednom periodu, šta je to što nudimo kada je u pitanju i obnova RS i budućnost RS. Ko su to ključni ljudi koji će činiti, i sa te strane podržavam, inicijativu kolega iz NDP-a, kao što dolazi i iz SDS-a i PDP-a”, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

A o tome je najviše govorio potpredsjednik NDP-a. Zdravko Krsmanović smatra da ne bi bilo loše kada bi se i prije izbora znala imena za neke od pojedinačnih funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Poprlično ljut zbog raspleta situacije oko kandidata za člana Predsjedništva i predsjednika Republike, ostavio je još prostora za razgovore unutar Saveza za promjene. Odgovor mu stiže i od lidera SDS-a.

“Onog momenta kada je odlučio Glavni odbor stranke, on ne bi trebalo da bude igračka pojedinaca. Za stav NDP-a ja još nisam čuo da je identičan nekom razmisljanju gospodina Krsmanovića. Duboko uvazavam gospodina Krsamnovića a i cijenim njegova razmišljanja”, rekao je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.

Dok se narednih nekoliko dana očekuju razgovori unutar Saveza za promjene, PDP i SDS poručuju da očekuju pobjedu u oktobru. Postavili su visoke ciljeve i najavljuju nove interpelacije u Narodnoj skupštini.