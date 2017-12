PDP o Cvijanović: Žena premijer koja porodiljski dodatak koristi za politiku

Forum žena PDP-a izrazio je žaljenje jer RS „ima ženu premijera koja čak i teme kao što je porodiljski dodatak koristi za politička prepucavanja“.



“Vaše uobičajeno nipodaštavanje svakog dobrog prijedloga koji ne dolazi iz SNSD-a zapravo je jeftin politički trik”, navedeno je u saopštenju iz Foruma žena PDP-a.

Nisu tražili, kako su istakli, retroaktivnu primjenu zakona, već predložili da zakonom budu obuhvaćena ona djeca koja u periodu njegovog stupanja na snagu imaju manje od 12 mjeseci, odnosno 18 mjeseci za treće dijete ili ako su u pitanju blizanci, te da se isplata vrši samo u mjesecima dok djeca ne navrše dob propisanu zakonom.

“U ovoj deceniji, otkako ste na vlasti, prvi put uvodite mjeru za dobrobit majki porodilja. Ipak, svaka dobra mjera ima našu punu podršku, iako je svima jasno da stupa na snagu upravo u izbornoj godini. Nemate ni proračun do kada će biti novca za te isplate. Već sada kasne isplate mnogih dodataka – materinski dodatak, jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta, tuđa njega i pomoć i tako dalje. Uz to najavljujete još mjera za dobrobit građana, i to u izbornoj godini”, navodi se u saopštenju Foruma žena PDP-a kao odgovor na tvrdnje premijerke RS Željke Cvijanović.

(Fena)