Cvijanović: Sve o klirinškom dugu odavno dogovoreno, Crnadak nije znao ni šta je to!

Partija demokratskog progresa /PDP/ saopštila je danas da još nisu dobili odgovor premijera Republike Srpske Željke Cvijanović na pitanje “zašto SNSD za 10 godina vlasti na nivou BiH nije uradio ništa da bude isplaćen klirinški dug”.

U saopštenju iz PDP-a se navodi da osim, kako kažu, uvreda koje, čim se oglasi potpredsjednik PDP-a i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Igor Crnadak, premijer Srpske svakodnevno plasira preko javnog servisa i nacionalne agencije nikako da dobiju jasan odgovor na navedeno pitanje.

“Logično je da, osim uvreda, ni ona ni njene stranačke kolege nemaju smislen odgovor na pitanje šta su radili u zajedničkim institucijama 10 godina jer su se sve to vrijeme bavili samo prenosom nadležnosti i zapošljavanjem rodbine i prijatelja”, tvrde u PDP-u.

U saopštenju se dodaje da ponovo pitaju premijera šta su radili 10 godina u zajedničkim institucijama i zašto nisu završavali poslove koji su u interesu građana.

“Pretpostavljamo da će i ovaj put, jer nije u stanju sama da odgovori, odgovor javnosti u njeno ime poslati takozvani stručnjaci preko agencije Srna”, kažu u PDP-u.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je juče da su odavno dogovorene stvari u vezi sa klirinškim dugom.

“Što se tiče klirinškog duga, sve je davno dogovoreno, i to u vrijeme kada Crnadak nije ni znao šta je to. A onda, kada se došlo do završne faze, partije Saveza za promjene su nastojale da na svaki način odugovlače taj proces, inače bi sve bilo realizovano još prije godinu dana”, rekla je Cvijanovićeva, reagujući Crnatkovu izjavu da Ministarstvo inostranih poslova ispunjava svoje obaveze u vezi sa klirinškim dugom bivšeg SSSR-a prema BiH u najkraćim mogućim rokovima.

(Srna)