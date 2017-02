Pavić: Zbog Ljubije mi prijete

Lider DNS-a Marko Pavić uputio je otvoreno pismo u kom navodi da je u posljednje vrijeme “izložen strašnim pritiscima, lažnim izjavama pa i prijetnjama, čiji je cilj – njegova diskreditacija”.

Pavić smatra da je cilj ovog svega “da se pojednici dočepaju imovine RŽR LJubija”.

Pavić ističe da ga nikakve prijetnje i pritisci neće natjerati da odustane od svojih načela i zaštite građana Prijedora i cijele Republike Srpske.

Pročitajte kompletno pismo:

Poštovani građani,

Ovim putem želim da vas obavijestim da sam u posljednje vrijeme izložen strašnim pritiscima, lažnim izjavama pa i prijetnjama, čiji je cilj – moja diskreditacija. Razlog ovog pritiska jeste ideja da se Zotov i njemu slični dočepaju imovine RŽR Ljubija.

Iako nisam član ni jednog organa koji donosi odluke o ovom predmetu, prisiljen sam da trpim napade i trebao bih na svom ognjištu i u svojoj zemlji da se pazim nekog Zotova, zato što imam svoj stav i svoje mišljenje. Ako je firma koju on predstavlja (a kaže da je to Israeli Investment Group), ista kao on – onda je sve jasno.

Moje mišljenje je samo mišljenje jednog od desetina hiljada Prijedorčana i tražim od nadležnih organa da preduzmu radnje koje su potrebne i da me se više ne uznemirava.

Demokratski narodni savez i mene, lično, nikakve prijetnje i pritisci neće natjerati da odustanemo od svojih načela i zaštite građana Prijedora i cijele Republike Srpske.