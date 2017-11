Pavić: Ne podržavamo Stevandića i njegovu politiku

Marko Pavić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS), rekao je danas na obilježavanju slave ove stranke da u vladajućoj koaliciji nema mjesta za Nenada Stevandića i Ujedinjenu Srpsku.

“U poslednje vrijeme i Nenad Stevandić je počeo davati neke izjave. On nije dio koalicije u kojoj učestvuje DNS. On je u prijateljskim odnosima sa našim koalicionim partnerom i mi Stevandićevu politiku i način na koji je vodi ne podržavamo. To je politika ‘daj od drugih stranaka da otkinem nešto pa da pokažem svoju snagu’. Ja bi mu preporučio da među glasačima nađe svoje mjesto”, rekao je Pavić.

Kaže da to može naštetiti odnosima SNSD-a i DNS-a, ali se nada da će svi biti razumni. Ističe da jedan Stevandić ne može pokvariti odnose tih stranaka.

Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas u Banjaluci da je cilj ove političke partije poboljšanje uslova života građana u Republici Srpskoj, ali i da na opštim izborima osvoji 100.000 glasova i da ima kandidata za jednu od funckcija – predsjednika Srpske ili člana Predsjedništva BiH.

Pavić je istakao da je cilj DNS-a 12 do 15 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i dva u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali da o svemu još nije razgovarano sa koalicionim partijama SNSD-a i SP-a.

“Želimo život da učinimo boljim, ali nikada nećemo priznati da se vlast mijenja na ulici, nego samo na izborima. DNS će nastaviti sa politikom konsenzusa, dogovora i politikom koja će unaprijediti život svih nas”, rekao je Pavić novinarima nakon krsne slave DNS-a – Mitrovdana.

Prema njegovim riječima, DNS je svaki izborni ciklus imao za 30 odsto više glasova.

“Nivo BiH je praktično blokiran za razliku od Republike Srpske. Ne želimo da se blokada vlasti sa nivoa BiH prenese u Srpsku i sugirno je da to nećemo dozvoliti. Oni koji pokušavaju reći da je kriza u Srpskoj varaju se, jer tamo gdje se odluke donose skupštinskom većinom nema krize”, kaže Pavić.

On je napomenuo da bi DNS bio sa opozicijom u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je htjela da sprovede referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH.

“Međutim, kako su sami rekli, htjeli su na čistac da izvedu vladajuću koaliciju. Što se ovoga tiče vladajuća koalicija nema razloga da se stidi, niti boji, jer smo prihvatili ono što je ranije tražila opozicija”, dodao je Pavić.

Predsjednik partije Nova Srbija Velimir Ilić, koji je prisustvovao slavi, čestitao je krsnu slavu DNS-u i istako da je saradnja ove dvije partije uvijek bila dobra.

Krsnoj slavi DNS-a prisustvovali su i premijer Republike Srpske Željka Cvijanović, predstavnici ostalih političkih partija i međunarodne zajednice, zvanice iz javnog, političkog i društvenog života Republike Srpske i BiH.

Dodik nema problema sa Stevandićem i DNS-om

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je parlamentarna većina u Srpskoj stabilna i da radi svoj posao, što se pokazalo i na posljednjoj sjednici Narodne skupštine.

Komentarišući izjavu predsjednika DNS-a Marka Pavića da je lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić prepreka koaliciji SNSD-a i DNS-a, Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao je novinarima u Nevesinju da nema nikakvih problema u koaliciji, kao ni sa DNS-om.

“Stevandić vodi svoju autentičnu politiku i na strani je dobrih rješenja za Republiku Srpsku. Mi u tom pogledu nemamo nijedan problem, ni sa DNS-om, ni sa Stevandićem”, naveo je Dodik.

On je pozvao na potpuno jedinstvo u Republici Srpskoj.

“Ovakvi dani /mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine/, koji nas podsjećaju na velika stradanja, su zalog da budemo jedinstveni i da branimo Republiku Srpsku jer su mnogi za nju dali živote”, istakao je Dodik.

(ATV)