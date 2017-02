Pavić: Izetbegovićev potez povlači najteže moguće odgovore

Predsjednik Demokratskog narodnog saveza /DNS/ Marko Pavić izjavio je danas da će eventualno podnošenje bošnjačkog zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu snažno objediniti cjelokupan srpski korpus da odgovori na samovoljne i ishitrene poteze Bakira Izetbegovića.

“Taj odgovor neće biti od koristi ni Izetbegoviću, ni Bošnjacima, ni BiH, ali to nas je prisililo da povlačimo najteže poteze koji su mogući. Naročito apelujem na predstavnike Republike Srpske na nivou BiH da svoje poteze usaglase sa institucijama Srpske”, rekao je Pavić Srni.

On je ocijenio da bi revizija presude ustvari bila revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer se, kako je naveo, po ovom aktu ovakve odluke mogu donositi samo konsenzusom, a u ovom slučaju je očito da je konsenzus izbjegnut.

“To onda znači da se daje pravo svima da, prema svojoj volji, odlučuju kako će se ponašati, a to je strašan udar i na Ustav BiH i na naše susjede. Neshvatljivo je gurati prste u oko jednom entitetu, jednom narodu i susjednoj državi sa kojom su neophodni dobri odnosi radi prosperiteta na Balkanu”, kaže Pavić.

On je pozvao Izetbegovića i sve one koji se zalažu za reviziju da ponovo razmisle jer za to imaju još vremena.

“Da li mržnja osveta ili bilo šta drugo može biti preče od budućnosti BiH i generacija koje će živjeti na ovim prostorima?”, zapitao je Pavić.

