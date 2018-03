Pavić izbjegao susret sa Bjelicom

Ozbiljno je poljuljana koalicija DNS-a i SDS-a u Sokocu. Lider DNS-a Marko Pavić, posjetio je sokolački opštinski odbor, dan nakon prelaska njegovih odbornika u SDS. Svratio je prvo u zgradu opštine, ali koalicionog partnera i načelnika opštine, SDS-ovog Milovana Bjelicu je zaobišao. Nedavne događaje opisuje kao zabijanje noža u leđa.

“Ono što ja ne mogu cijeniti kada je ova vlast u Sokocu formirana, gospodin Bjelica je molio mene da mi podržimo formiranje vlasti na Sokocu, mi smo ga podržali, a vidite, čim je prvu priliku dobio, da nam zabode nož u leđa, on je to iskoristio”, rekao je Marko Pavić predsjednik DNS-a.

Nisam prekršio koaliconi dogovor, samo pokušavam da održim stabilnost opštine, ali i skupštine, poručuje SDS-ov načelnik. Na mjesto bivšeg SDS-ovca, a sada DNS-ovca doći će bivša DNS-ova, a sada SDS-ova Bojana Marković koja je juče potpisala pristupnicu.

“Vraćamo prvog predsjednika iz ovog saziva SO Sokolac, gospođu Marković, a sve ostalo što smo dogovarili ostaje i ja sam ponudio gospodinu Eriću da zamjenik načelnika podnese ostavku i da on preuzme ulogu zamjenika načelnika, i da nađemo zajednički adekvatno mjesto za zamjenika, on je to odbio i rekao da mene to ne interesuje”, istakao je Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac.

Zanimljivo je da koalicija nije prekinuta, ali da se na svečanom otvaranju novih prostorija DNS-a niko od SDS-ovaca nije pojavio. U oči će se morati pogledati u petak, za kada je zakazana sjednica sokolačkog parlamenta, na kojoj bi trebalo da se ozvaniče smjene u rukovodstvu.