Pavgord popustio, Alumina odblokirana!

Računi “Alumine”opet su u funkciji, nakon 14 dana blokade. To je rezultat jučerašnjih pregovora Vlade Srpske i predstavnika fočanskog “Pavgorda”.

Zvanično je dogovoreno da “Pavgord” od zvorničkog Osnovnog suda zatraži deblokadu računa uslovno, na 60 dana, a da, u međuvremenu, pravni timovi razmotre situaciju i predlože najbolje riješenje za višemilionski spor.

Ono što niko ne povrđuje, a o čemu svi spekulišu jeste da je iza zatvorenih vrata dogovoreno da se “Pavgordu” prizna dio potraživanja od 155 miliona maraka, koje potražuje od fabrike glinice “Birač” u stečaju.

“Nema sporazuma, nema dogovora, niti je Vlada ta koja to može uraditi, niti je Vlada to poduzela. To je čista spekulacija molim vas.Razgovaraće se, to je tačno, kao što ovdje kaže. Logično je i sad postoji ta priča”, izjavio je

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Ali se moraju poštovati pravila, tvrdi Dodik. Iako su pregovori o deblokadi počeli u Vladi, koja “Pavgordu” i danas otvoreno pruža ruku pomirenja, prijedlog o eventualnom priznanju dijela potraživanja ne može da dođe sa Trga Republike.

“Onaj ko može je stečajni upravnik i sud tamo se vodi stečaj, stečajni upravnik nije Vlada, on ima svoje ime i prezime i on je taj koji može da kaže da li nešto hoće ili nešto neće. Odnosno, ni on ne može nego mora da predloži vijeću povjerilaca, stečajnih povjerilaca i ona onda odlučuje hoće li ili neće”, rekao je Dodik.

“Spekulacije demantuje i druga strana. Nije nam ništa obećano i dogovoreno je samo da se počnemo dogovarati, poručuju iz “Pavgorda”. Deblokadu smo zatražili kao znak dobre volje”, tvrdi advokat Aleksandar Sajić.

“Tačno je da postoji odranije ponuda “Pavgorda” da, prije svega, “Pavgord” u značajnoj mjeri smanji potraživanja, da se odrekne razlučnog prava i svrsta u rang ostalih povjerilaca.I da onda, nakon što se to desi zajedno idu ka zatvaranju stečajnog postupka u čemu je to najjednostavnije uraditi konverzijom potraživanja u akcije”, rekao je Aleksandar Sajić, advokat “Pavgorda”.

“To nije posao Vlade već sudija”, poručuje Dragan Čavić. Kaže da je dobro što je “Alumini” deblokiran račun, ali tvrdi da čitavoj priči postoji grupa ljudi koji ima određene interese.

“Tvrdim da su ljudi iz vlasti upetljani u ovo do ušiju, iz Vlade RS, ne mogu da se iskobeljaju, ispetljaju a stanje u “Birču” direktna je posljedica njihovog nerada prethodnih godina i svrstavanja na nekoliko strana zbog interesa grupice ljudi”, tvrdi Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.

Vlada na pregovorima nije bila u fukciji izvršne vlasti već kao jedan od najvećih povjerilaca Fabrike glinice u stečaju. Sastanak je inicirao potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković, inače iz podrinjskog kraja.

Sa Antonom Kasipovićem juče je, baš zbog pregovora, pod velom tajne iz skupštine otišao do zgrade vlade. Danas otkriva detalje.

“Čekali smo predsjednicu Vlade da se vrati, čim je sletjela u Zagreb stupili smo sa njom u kontakt, odmah smo dogovorili taj sastanak naveče za juče ujutro.Ovdje se išlo, po meni, nekom prečicom. Znate, ja polažem neko pravo. To pravo se nije moglo dalje tolerisati na način da se fabrika ugrozi i da se ugrozi čitava regija “Birač”, kaže Radovan Višković, potpredsjednik SNSD-a.

“Danas predsjednik Republike obavještava javnost da je odblokiran račun “Alumine”. Šta je on portparol “Alumine”? Ili ima neki interese?”, kaže Dragan Čavić.

Pravi portparol “Alumine” rekao je da se firma danas neće oglašavati. Zato je Milorad Dodik rekao da će zbog dvosedmične blokade računa od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta tražiti da ispita rad zvorničkog Osnovnog suda i suspenduje predsjednika tog suda. U sudu su bez komentara.