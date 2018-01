Patrijarh Irinej: Zabraniti rijalitije, uništavaju porodicu!

Patrijarh srpski Irinej u velikom božićnom intervjuu govorio je naciji o ključnim problemima i izazovima sa kojima se Srbija danas suočava i naglasio da bi, po njegovom mišljenju, rijaliti programi trebalo biti zabranjeni! Na pitanje koji su to problemi savremenog društva, on je odmah osuo paljubu po najgledanijim programima u zemlji.

“Taj rijaliti nema smisao! Čudim se što je to uopšte dozvoljeno! Valjda da se pokaže sloboda, ali nije sloboda biti podložen svakom zlu. Zaista je čudno ko plaća te ljude koji borave u rijalitiju i šta je njihov smisao. Moralne vrijednosti nažalost više nisu na cijeni, čujem neki mladi svijet koji se hvali svojim porocima, a nekada je ljepota djevojke bila u njenoj čestitosti, u obrazu djevojačkom, poštenju… Nažalost, danas to nisu vrline i to je ono što je problem našega vremena. Mnogi narodi istorijiski nisu propali zbog siromaštva, nego zbog bijesa i suviše uživanja, a to prijeti i današnjem naraštaju. Previše se gleda materijalni interes, za to se žrtvuju i čast, i obraz, i poštenje. Porodica nam je u vrlo velikoj krizi, a samim tim razbijeno je i društvo! Takvo društvo, nažalost, nema budućnost”, rekao je poglavar SPC-a u intervjuu za TV „Hram“.

Komentarišući unutašnji dijalog o Kosovu koji je pokrenuo predsjednik Aleksandar Vučić, patrijarh srpski kaže da je SPC već rekla svoje.

“Kada je riječ o unutrašnjem dijalogu, Crkva se već izjasnila. Mi ne možemo zamisliti Srbiju bez Kosova i Metohije”, poručio je patrijarh Irinej.

Govoreći o položaju Srbije i odnosima sa Istokom i Zapadom, on je jasno poručio da Srbija ne sjedi na dvije stolice.

“I državni vrh, i narod, i Crkva žele mir sa svima. Mi sjedimo na svojoj stolicu kada je riječ o tome da smo između Istoka i Zapada i sa te stolice znamo ko su nam prijatelji, ali se trudimo da budemo dobri i sa drugima. Dosta su nas bombardovali, dosta smo ratovali”, naveo je patrijarh.

Kada je riječ o položaju Srpske pravoslavne crkve u regionu, patrijarh Irinej je za crkvenu televiziju rekao da tu postoji dosta problema.

“Ima ih, ali nisu nerješivi. Postoji problem sa Makedonijom, nezrelo je što su tražili da im majka crkva bude Bugarska, a sa druge strane u Hrvatskoj se i dalje dešavaju nemili događaji, a Crkva na to ćuti”, rekao je on.

Upitan da li je vrijeme za posjetu poglavara rimokatoličke pape Franja Srbiji, patrijarh kaže:

“Baš zbog svih odnosa istorijiskih koji su i dalje svježi i bliski, smatramo da još tome nije prilika”, zaključio je patrijarh Irinej.

(Alo)