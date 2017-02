Pasoši pod znakom pitanja, Francuzi se žalili na tender!

Slučaj pasoši dobio je novi obrt. Francuska kompanija “Gemalto” žalila se na tendersku proceduru za nabavljanje pasoških knjižica, čime je čitav proces nabavke privremeno obustavljen.

Dvedeset i prvi mart, kada ističe rok sa njemačkim “Milbauerom”, sve je bliži, a konkretnog rješenja još nema. Iz Agencije za identifikaciona dokumenta (IDDEEA) saopštenjem poručuju da se nadaju da će se tender ubrzo odblokirati, i da je sada sve u rukama Kancelarije za razmatranje žalbi.

“Očekujemo da će Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i zaključkom Savjeta ministara BiH od 16. februara ove godine, rješavanju ovog predmeta dati prioritet i u skladu sa svojim mogućnostima u što kraćem roku odlučiti po žalbi”, kažu u IDDEEA.

Taj rok je mjesec dana. Kancelarija za žalbe, kažu u Udruženju građana “Tender”, ima nekoliko opcija na raspolaganju.

“Ono što sada može da se desi je da se usvoji žalba, i da se ponovo postupak vrati na početak, i da se onda ponovo raspiše ili otvoreni postupak, ili ne znam šta već. Druga varijanta je da Ured za razmatranje žalbi ne usvoji žalbu tog ponuđača, i da se onda ponuđač žali Sudu BiH”, kazao je Igor Vukajlović iz Udruženja građana “Tender”.

Jedino u tom slučaju postupak bi se nastavio, i teorijski bi mogao da bude završen do 21. marta. Iako ne pojašnjava šta je rješenje, ministar bezbjednosti, Dragan Mektić, za ATV poručuje da će se naći način za prevazilaženje krize sa nabavkom pasoša.

“Ne bi trebalo da dođe do krize u izdavanju pasoša. Naravno da tražimo jedno privremeno rješenje. Mislim da imamo to rješenje. Ne bih sada govorio tačno na koji način, o čemu se radi. Nije konačno i nije definitivno”, kazao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Dok Mektić poručuje da je sa “Milbauerom” svojevremeno potpisan diskriminatorski ugovor, predsjednik RS tvrdi drugačije. Za moguću nestašicu pasoša, poručuje Dodik, kriva je vlast na državnom nivou. Za “Milbauer” ima samo riječi hvale.

“Kad pomenete to ime, zna se da je to perfektno i čisto, i da nema šanse da ta kompanija ulazi u neke koruptivne ili neke druge priče. I sad odjednom se nađu neki pametnjakovići iz SDS-a da to pričaju”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Na, treći po redu tender prijavile su se dvije kompanije. Francuski “Gemalto” se nije nadmetao, iako se i pravilnik o izgledu pasoških knjižica upravo zbog njegovih žalbi i mijenjao. “Tender” je, očigledno raspisan po starim uslovima, vjerovatno da bi mogli da se ispoštuju unaprijed poznati rokovi.