Pasoša nema najmanje još mjesec dana

Pasoš definitivno neće moći da se izvadi ni preuzme najmanje još mjesec dana. Papira, knjižica i čipova još nema, ali nema ni odgovora nadležnih da li išta mogu da preduzmu da se taj rok makar malo pomjeri.

Banjalučane koje smo zatekli u prostorijama CIPS-a, više nije briga šta će im reći na šalterima. Dovoljno im je da putnu ispravu ne mogu da dobiju do kraja juna, uprkos svim svojim planovima. Kao bos po trnju prošao je i Dragan Ciganović. Pokušao je da podnese zahtjev za produžavanje pasoša za dijete, kako bi mogli na već plaćeno ljetovanje, ali su mu rekli da će vjerovatno morati da ostane kod kuće.

“Pasoša nema, i što je najgore, neće ih biti još mjesec i po, dva dana. I sad, da li vaditi onaj brzi pasoš koji puno košta, i da li otkazati to ljetovanje koje se ne može otkazati, koje je već uplaćeno. Oni su prodali taj aranžman i njih, što se tiče putnih isprava, to njih ne interesuje”, kazao je Ciganović.

Žale se i radnici MUP-a. Prvi su na udaru građana kojima nikako ne mogu da pomognu. Pričaju da na šalterima svaki dan ima ljutih i razočaranih, da je palo mnogo teških riječi, pa i poneka suza. Ogorčeni Banjalučani kažu da rijetki mogu sebi da priušte brzi pasoš od 250 maraka. Zato je većina primorana da čeka. Siniši Zubiću je ipak bilo hitno, jer živi u inostranstvu, a sinu je morao da izvadi putnu ispravu. Zato je, teška srca, platio.

“Mislim da to nije normalno nigdje, ali opet, to morate pitati ko je odgovoran za to. To su sigurno ljudi na nekom višem nivou, koji sprovode sve te odluke”, rekao je Zubić.

Odogovor na naša pitanja nema ni Adil Osmanović, ministar civilih poslova BiH, u čijem resoru je Agencija za identifikaciona dokumenta na koju nas je uputio. U IDDEEA-i, uprkos svakodnevnim pitanjima građana, i danas – samo ćutanje.

U IDDEEA-i i dalje insistiraju da ne žele pred kamere dok za građane ne budu imali nešto novo. Sutra putuju na sastanak sa Milbauerom na kome se nadaju da će nagovoriti dobavljače da bar malo ubrzaju proces.

Ni iz Milbauera nije stiglo nikakvo pojašnjenje problema sa pasošima, ni kada i kako planiraju da ga riješe. Kako saznaje ATV, rješenja zapravo i nema. Sve je ostalo na dobavljaču, kome je iz IDDEEA-e stigla molba da što prije nabave repromaterijal. Čak su im odredili i penale od oko 600 hiljada maraka. Problem je, kako saznajemo, u tome što Milbaueru treba oko četiri mjeseca da nabavi materijal od svojih dobavljača. IDDEEA im je taj rok skratila na mjesec i po dana, po cijenu da se za materijal snađu, makar bio i skuplji. I taj rok je davno istekao, pa će više od dvanaest hiljada ljudi na svoje pasoše morati da pričeka.