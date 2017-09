Pasivno pušenje može oštetiti jetru i mozak

Nova istraživanja obavljena na miševima pokazala su da pasivno pušenje može da prouzrokuje oštećenje jetre i mozga.

Istraživači na Univerzitetu u Kaliforniji, Riversajd, istraživali su efekte izloženosti pasivnom pušenju kod miševa. Za novo istraživanje korišteni su miševi koji su bili izloženi duvanskom dimu šest mjeseci. Otkrili su da je nakon samo jednog mjeseca izlaganja dimu, imao značajan uticaj na zdravlje, što je dovelo do oštećenja jetre i mozga i da se ovaj efekat pogoršao s vremenom. Pošto oštećenjem jetre može da se smanji njena sposobnost detoksikacije organizma, to može da dovede do više štete, od same izloženosti duvanskom dimu.

Tim je takođe utvrdio da su se nivoi stresnih hormona povećali nakon samo jednog mjeseca izlaganja. Prethodne studije tima takođe su otkrile da miševi koji su bili izloženi duvanskom dimu su manje društveni i da će tokom vremena miševi postati zavisni od duvanskog dima. Izloženost duvanskom dimu nije nimalo naivna. To je zapravo tihi ubica, uvlači se kožu i dospijeva do disajnih puteva. Ostaci duvanskog dima mogu dugo ostati na površini, i to godinama.

Čak ga ni jaka sredstva za čišćenje ne mogu ukloniti, a tokom vremena oni se mijenjaju u kancerogene hemikalije. Djeca su posebno ugrožena, jer često dodiruju te površine, ili se igraju na tepihu, pa na taj način dolaze u kontakt sa toksičnim česticama, najčešće tako što dodiruju često usta i lice. Iako je istraživanje rađeno na miševima, rezultati se mogu odnositi i na ljude.

(Avaz.ba)