Partije Srpske ujedinjeno: Ukoliko revizija bude pokrenuta, imamo spreman odgovor

NDP će podnijeti krivičnu prijavu protiv Sakiba Softića ukoliko bude donesena odluka o reviziji tužbe BiH protiv Srbije. Potpredsjednik te stranke, Momčilo Novaković, poručuje da će se suditi u Hagu i sa svima koji su pokušali da predstave Softića kao agenta Bosne i Hercegovine.

U NDP-u tvrde da imaju sasvim dovoljno elemenata za pokretanje pitanja njegove odgovornosti.

“Prije svega, lažno predstavljanje gospodina Softića, jer prema informacijama i savjetima pravnih stručnjaka, proces, ukoliko do njega dođe je potpuno novi proces. Dakle, ne radi se o starom procesu, i za taj proces je prvo potrebna odluka Predsjedništva”, rekao je potpredsjednik NDP-a Momčilo Novaković.

Ne može to tako kako je zamislio NDP, odgovaraju iz SDA. Šefik Džaferović poručuje da se Softićev legitimitet ne može dovesti u pitanje.

“To je najobičniji pritisak da gospodin Softić ne uradi svoj dio posla koji treba da uradi. Na to ne treba obraćati pažnju, on treba nastaviti raditi svoj posao. Dakle, nije NDP neko će procjenjivati da li neko ima validnu punomoć ili nema”, rekao je Džaferović.

Oglasili su se i SDS-ovci. Na sjednici Predsjedništva stranke revizija tužbe bila je jedna od glavnih tema. Ako do nje dođe, očekuje nas velika postdejtonska kriza koja je već na pomolu i koja će imati velike posljedice, poručio je lider stranke.

“To je rušenje Dejtonskog ustava. Ako dođe do odluke Izetbegovića i Softića, naravno. Pored rušenja Dejtonskog ustava, želim da napomenem da ova odluka dovodi BiH u poziciju apsolutnog usporavanja kada je u pitanju evropski”, rekao je lider SDS-a Vukota Govedarica.

SNSD-ovci poručuju da znaju pozadinu priče o reviziji. To su sinoć i rekli u “Apostrofu” ATV-a. Bošnjake su podsjetili da Izetbegović nema podršku srpskog i hrvatskog člana Predsjedništva. To, u SDA, izgleda, ne žele da čuju.

“Gospodin Bakir Izetbegović je dovoljno jak i ne trebaju mu predstavnici srpskog naroda da bi ga nadjačali u cijeloj ovoj priči”, rekao je poslanik u NSRS (Koalicija domovina) Nedim Čivić.

“Ja mislim ipak da je on svjestan da se tu ne može više ništa ušićariti, ali da je to pokriće za trenutno stanje u Federaciji”, rekla je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Dušanka Majkić.

Spekuliše se da je i Međunarodni sud u Hagu potvrdio da Softić ne može da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u priči o reviziji tužbe. Iz svih partija u Srpskoj poručuju da će, ukoliko revizija bude pokrenuta, imati spreman odgovor.