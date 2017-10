Parlamentarci odustali od nadzora nad Centralnom bankom BiH

Pod pritiskom MMF-a bh. parlamentarci na kraju su odustali su nadzora na Centralnom bankom.

Ustavnopravna komisija podržala je danas Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru ali uz amandman da se ne mogu nadzirati finansijske insitutcije.

Tako je pismo MMF-a upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara koje je ATV prva objavila na kraju dovelo do izmjene zakona, jer je upozoreno da se zakonom narušava nezavisnost guvernera Centralne banke. On je na kraju umjesto MMF-a zvanično uputio primjedbu parlamentarcima a predlagač amandmana bio je SDS-ov Borislav Bojić.

“Pristao sam na to da predložim ovu vrstu amandmana kako bi došli do zakona koji je po meni dobro rješenje za parlamentarce i dobar osnov za provođenje parlamentarnih istraga u parlamentarnoj skupštini BiH”, rekao je Bojić.

“Danas je tim amandmanom popravljeno to da se ne može vršiti nadzor nad finansijskim institucijama što je bila zaista velika greška inicijalnog prijedloga, ali eto barem je to izvađeno. O sudbini ostatka zakona vidjećemo prekosutra na Domu”, izjavio je Damir Arnaut, predsjednik Ustavnopravne komisije PD PS BiH (SBB).

Problem je bio što je prvobitni tekst zakona parlamentarcima davao ovlašćenja da razmatraju izvještaje interne revizije, provode saslušanja pa čak i da, po potrebi, posjećuju Centralnu banku. MMF je strahovao da tako visoko osjetljivi nalazi interne revizije dođu u ruke političara. Na kraju se pod pritiskom međunarodnih kreditora od toga odustalo, a predloženi tekst zakona ide u proceduru. Podrška je neizvjesna jer delegat SDA nije dao prošku zakonu, zbog toga što se instituciji Visokog predstavnika uvodi parlamentarni nadzor.

“Imali smo upozorenje od strane OHR-a i to nije uvaženo ovim tekstom i postojalo je upozorenje od strane Centralne banke i to je uvaženo. Ja nisam glasao za ovakav zakon jer u sebi sadrži normu koja uključuje određenu vrstu parlamentarnog nadzora i to se može potpuno pogrešno tumačiti u odnosu na institucije međunarodne zajednice i u odnosu na OHR”, rekao je Šefika Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PS BiH.

Šefik Džaferović jedini je delegat SDA u komisiji pa nije uspio da spriječi usvajanje, ali bi u oba Doma ta stranka zakon mogla da blokira. Ako se ipak usvoji pored Visokog predstavnika pod parlamentarnim nadzoprom naćiće se i Predsjedništvo BiH. Predviđeno je i da nadzor bude uveden Glavnoj službi za reviziju.