Parlamentarci i mladi protiv govora mržnje

Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović zatražio je danas u Prijedoru da se u svim lokalnim zajednicama širom BiH suzbija govor mržnje i da ne daju izjave koje su govor mržnje, koje to mogu izazvati ili koje mogu dovesti do sukoba.



Borenović, koji je učestvovao na okruglom stolu “Dijalog Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju i mladih na putu ka EU”, rekao je da je suština ovakvih skupova da se čuje nešto novo od nevladinih organizacija do lokalnih zajednica i da zajedno rade na tome kako smanjiti govor mržnje.

On je podsjetio da je povod koji je doveo do saradnje Odbora sa OEBS-om na ovom polju slučaj vršnjačkog nasilja na nacionalnoj osnovi u osnovnoj školi kod Zvornika, gdje je jedno dijete nožem ubolo drugo.

“Roditelji su nam rekli da ih ne interesuje ko je koje nacionalnosti, nego da traže da mi učinimo nešto da suzbijemo mržnju i njeno prenošenje na djecu i mlade kao najsenzibilnije kategorije društva”, dodao je Borenović.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Sead Jakupović rekao je da je ponosan na činjenicu da se već drugi mandat od kako je na ovoj dužnosti iz odborničkih klupa u Prijedoru nije čuo govor mržnje.

“Kritičan period kod nas je ljeto kad puno svijeta dolazi iz dijaspore. Prije dvije godine imali smo više incidenata motivisanih međunacionalnom netrpeljivošću, ali smo brojnim i raznovrsnim aktivnostima svih nadležnih subjekata uspjeli da se to ne ponovi. Ja kao pojedinac uvijek šaljem poruke suživota i mira i očekujem to od svih kolega odbornika i građana”, poručio je Jakupović.

Profesor u Srednjoškolskom centru Prijedor i predsjedavajući Foruma za bezbjednost zajednice Dragana Malić kaže da je u njenom dugogodišnjem iskustvu u obrazovanju praksa uglavnom bila da ljudi koji ne rade u prosvjeti pišu pravilnike, zakone i udžbenike, a da se prosvjetni radnici pozivaju da diskutuju o već donesenim rješenjima.

“Ovaj put to nije slučaj, jer se o uvođenju vjeronauke i u srednje škole počelo u javnosti govoriti nedavno i zato vas molim da utičete da do toga ne dođe, jer jedino vi možete uticati da se to ne desi”, rekla je Malićeva, obraćajući se članovima Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.

Ona je navela da je kultura religija u okviru predmeta “Demokratija i ljudska prava” sveobuhvatna materija, koja učenike ne razdvaja nego zbližava i da je zato neophodno zadržati ovaj predmet, a spriječiti uvođenje vjeronauke umjesto njega.

Amir Deumić, povratnik iz Kozarca, rekao je da je protiv vjeronauke i u osnovnim školama, kao i protiv uvođenja ovog predmeta u srednje škole, jer za izučavanje vjeronauke postoje vjerski objekti, a škole nisu mjesto za to.

Predstavnici OEBS-a održali su prezentaciju o krivičnim djelima nastalim iz mržnje i incidentima zasnovanim na predrasudama, te predstavili aktivnosti mreža nevladinih organizacija širom BiH koje se bore protiv ovakvih djela, osuđuju ih, ali i daju pozitivne primjere koji mogu imati snažan uticaj na javnost.

Okrugli sto “Dijalog Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju i mladih na putu ka EU” održan je u organizaciji Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske u saradnji sa Misijom OEBS-a u BiH, a povodom obilježavanja 21. maja – Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici nevladinih organizacija i vlasti iz više lokalnih zajednica prijedorske regije i Unsko-sanskog kantona.

(Srna)