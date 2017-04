Pare iz “Šuma RS” napravile pometnju u Rogatici

Pare iz Šuma RS napravile su pometnju u Rogatici. Naknada od 724 hiljade maraka, po osnovu drvnih sortimenata, stigla je u opštinsku kasu.

Vlasti su sredstva već usmjerile na infrastrukturne projekte, među kojima su, kažu, prioritet adaptacija osnovne i srednje škole. Lokalna opozicija ni da čuje – pare, kažu, treba da odu u ruralne dijelove Rogatice.

“Da se vrši krovno pokrivanje Osnovne škole, grijanje opštine Rogatica, pješačka staza na magistralnom putu M19, to ne spada u ruralne dijelove opštine Rogatica i to treba da Vlada i nadležno ministartsvo nađu sredstva i da pomognu našoj lokalnoj zajednici”, kaže Predrag Spajić, odbornik u SO Rogatica.

Upravo je sa Trga Republike došlo zeleno svjetlo za realizaciju projekata. Ne možemo dati pare u ruralni razvoj kada se časovi održavaju pod krovovima koji prokišnjavaju, poručuje prvi čovjek opštine.

“Ukupna površina lokalne zajednice je ruralna i ukupna površina je nerazvijena, znači gdje god ta sredstva utrošimo, tvrdim da nećemo pogriješiti, ali ako tražimo grešku da su uložena sredstva tamo gdje nam djeca idu i pohađaju osnovna obrazovanja, onda kažemo da nismo upravu“, ističe Milorad Jagodić, načelnik opštine Rogatica.

Za projekat adaptacije krova i stolarije u rogatičkim školama biće utrošeno 300.000 KM. 90.000 maraka za grijanje zgrade opštine i izgradnju pješačke staze, dok će 330.000 otići na sanaciju vodovoda i kanalizacije, ali i izgradnju putne infrastrukture u ruralnim dijelovima Rogatice.