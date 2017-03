Par sa Daunovim sindromom živi u ljubavi 22 godine

Marijen i Tomi Piling su prvi par sa Daunovim sindromom koji se vjenčao u Velikoj Britaniji, a nedavno su proslavili čak 22 godine braka. Zabavljali su se godinu i po dana, a kada su se opredijelili za brak, mnogi su to kritikovali i osuđivali.



Sada, 22 godine kasnije, oni su u srećnom braku, a čak imaju i veliki broj fanova na društvenim mrežama.

“Vjenčanje mi je bilo najbolji dan u životu. Bila sam šokirana kada me Tomi zaprosio, ali nisam razmišljala šta da kažem. Jednostavno sam pristala, jer je on osoba koja me čini srećnom. Nikada se ne svađamo. Volim svog muža i on mi je najbolji prijatelj”, kazala je 45-godišnja Marijen.

In the early 1990s, Tommy Pilling met the girl of his dreams. Her name was Maryanne, and… https://t.co/sXPQVV2RiZ pic.twitter.com/XBpIVizXRo — David Trender (@IceTrends) February 28, 2017

“Neki ljudi bulje u njih, smatrajući da se osobe sa ovim sindromom ne mogu vjenčati. Ima i onih koje ova priča inspiriše”, priznaje Marijenina sestra.

Tomi i Marijen žive sami, ali u blizini njihove kuće žive njihove porodice, kako bi im pružale pomoć kada je to neophodno.

Maryanne & Tommy Pilling a couple w/ #Downsyndrome are deeply in #love & celebrate 22 yrs of marriage! https://t.co/zgTTuHkoTD via @nypost — Down syndrome Naples (@DownsyndromeNap) February 25, 2017

(Prva.rs)