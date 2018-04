Par iz Beograda živi svoj san: U kombiju “demobilu” do Skandinavije! FOTO/VIDEO

Ovaj domobil iliti kuća putujuća, nastao je zajedničkim radom ljudi koji su dobrovoljno potrošili hrpu slobodnog vremena da pomognu potpuno nepoznatim ljudima da izgrade 4.8 kvadrata svog sna i pristali da sve to naplate dobrom karmom kao legitimnom valutom. Hvala vam! Vrhovni vođa radova: @loncarvladimir Ministri spoljašnjih poslova: @junkart84 i @grandmaster_cash iz @paint_kartel_beograd kolektiva Direktor fotografije i konsultant za podmićivanje carinika: @pavlasevic I fala ljudima iz @telenorsrbija što su ispratili našu ideju da kombi pretvorimo u OGROMAN RUTER sa fadžilion terabajta, da se nađe putnicima u nevolji… ili da napaja internet zavisnost širom svjeta :* · · · · · · #vanlife #vanlifers #vanlifeserbia #vanlifebalkan #travelmanyroads #wheretofindme #travelcouple #travelwithdog #travelmore #fotravelling #adventureawaits #balkanroadtrip #roadtripserbia #vanconversion #balkantravels #vanlifeeurope #vanlifeideas #lovetravel #livetoexplore #vanlifeproject #vanlifestyle @vanlifers @vanlifeexplorers @vanlifemagazine @vanlifediaries @projectvanlife

