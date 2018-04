Pankov: U bazi u Šihaniju nikada nije držano hemijsko oružje

Član ruske Dume i visoki zvaničnik Jedinstvene Rusije Nikolaj Pankov rekao je agenciji TASS da u vojnoj istraživačkoj bazi u gradu Šihani, u regionu Saratov, nikada nije držano hemijsko oružje.

List “Tajms” objavio je danas, pozivajući se na britanske obavještajne službe, da je agens kojim su otrovani bivši ruski dvostruki agent Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija proizveden u mjestu Šihani.

Kako list navodi, britanska obavještajna služba obavijestila je britanske saveznike o tome na posebnom sastanku.

“Šihani je mjesto u okrugu Balakovo, u regionu Saratov, to je moja izborna jedinica. Posljednji put kada smo čuli o Šihaniju u vezi sa vojskom je kada je Rusija krenula u proces uništenja hemijskog oružja, a to je bilo prije 20 godina. Hemijsko oružje nikada nije držano u mom okrugu”, dodao je on, prenio je TASS.

Prema njegovim riječima, cijeli informativni rat protiv Rusije u vezi sa slučajem “Skripalj” je izmišljena epizoda.

“Čak se i zemlje koje slušaju britanskog premijera Terezu Mej i SAD čude kako su tako prevarene”, rekao je Pankov, dodajući da Britanci “ciljaju” mjesta gdje je raspoređena ruska vojska.

On je dodao da su sve to gluposti i da će istina izaći na vidjelo kad-tad.

