Panika kod Bratunca: Pražnjenje dalekovoda izazvalo uzbunu, prijavljen pad helikoptera!

Snažna eksplozija uznemirila je stanovnike Pobuđja kod Bratunca. Vidjeli su dim u brdima odakle se čula jaka eksplozija. Pretostavili su da se srušio helikopter. O svemu što su vidjeli i čuli dojavili su policijskoj stanici u Bratuncu, a policijski službenici su stigli na lice mjesta.

Pripadnici MUP-a RS, odmah po dojavi, zajedno sa vatrogasnom jedinicom Bratunca, pretresli su cijeli teren i nisu našli ništa. Došli su do zaključka da je došlo do pucanja na dalekovodu.

Nepristupačan teren bio je glavna prepreka za policiju i vatrogasce. Mještani su ih navodili u smjeru odakle se čula eksplozija, ali od helikoptera, niti druge letjelice nije bilo ni traga.

“I tom prilikom utvrdili su da je u mjestu Pobuđe, opština Bratunac došlo do poremećaja u prenosu električne energije u dalekovodu, što je izazvalo bljesak i ekploziju koja je prouzrokovala određena oštećenja na tom području. Uvižaj će biti izvršen od strane pripadnika policijske uprave Zvornik“, izjavio je za ATV Milijan Bobar, portparol PU Zvornik.

Cijeli dan je trajao uviđaj. Pripadnici OSCE-a stigli su na mjesto događaja. Helikopter Oružanih snaga BiH je nadlijetao teren kako bi bili sigurni da nije došlo do onoga što su tvrdili mještani.

“Jesam vidio eksploziju, ali nisam nazvao ja, ne znam ko je nazvao i obavijestio, ali vidio sam dim. To kad je bilo sjedio sam pred mojom kućom i gledao to. Otišao radio posao, kad me zovu pao helikopter i ja se tako iznenadio kao i vi“, ispričao je Sadik Hajdarević iz Pobuđa.

“Prije prve eksplozije bilo je varničenje, kao kada se ispali vatromet, trajalo je pet sekundi, bila je eksplozija, poslije deset sekundi druga esksplozija. Nije se vido dim, ništa. Poslije pet minuta čula se treća eksplozija koja je možda bila najjača, obzirom da je ste bilo prema dalekovodu između ova dva stuba, za pretpostaviti je da se nešto desilo oko struje“, kaže Meša Memić iz Pobuđa.

Iz Helikopterskog servisa RS potvrđeno je da nisu danas nadlijetali iznad teritorije Bratunca. Isto su potvrdili i iz EUFOR-a, Oružanih snaga BiH i Remontnog zavoda Bratunac, ističući da su sve njihove letjelice na broju. Iz MUP-a RS i dalje rade na uviđaju, nakon čega će biti saopšten uzrok eksplozije.