Pandurević: Poslanici se prodali za jedan Vigemarkov kolač

Predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević izjavila je da razumije specijalnog predstavnika EU Lars-Gunara Vigemarka što je lobirao za usvajanje seta zakona o akcizama, ali da ne može da razumije poslanike koji su se “prodali za jedan kolač kod njega”.

Pandurovićeva je rekla da Vigemark ne štiti interese BiH, nego interese EU, Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ i Evropske investicione banke.

“EBRD ima višak para i želi negdje da ih plasira. On se bori za to i on je dobro plaćen da to radi, da plasira njihova sredstva. A to mi treba da platimo, odnosno građani ove zemlje treba da to plate. Građani BiH treba da se suoče sa 300 miliona maraka, koje će izdvojiti za akcize koje im se nameću, da otplaćuju te kredite”, rekla je Pandurevićeva novinarima.

Prema njenim riječima, natragičnije je što BiH za Koridor “Pet ce” nisu potrebni krediti jer nema ni idejnih rješenja.

“To su pare koje će biti nepovučene i na njih ćemo plaćati penale, kao što već plaćamo penale na tri milijarde ranije nepovučenih kredita. Nema idejnih rješenja, nema projekata, nismo još u toj fazi da se ide u realizaciju projekata”, dodala je Pandurevićeva, tvrdeći da od priče o auto-putevima nema ništa.

Ona je istakla da je zadatak poslanika da se bore za interese građana koji su ih birali.

“A šta se desilo? Neke kolege odu kod Vigemarka kući na kolač, pojedu kolač, u kojem je očito bio neki zapis, promijene mišljenje i ne zanima ih šta misli narod i kako će živjeti narod koji ih je birao, nego ih zanima šta misli Vigemark”, rekla je Pandurevićeva i dodala da je specijalni predstavnik EU obilazio na kućnoj adresi i poslanike SDS-a, ali da je odbijen uz osmijeh i uz kafu.

Pandurevićeva je poručila da nijedan od međunarodnih predstavnika nema potrebe da posjećuje poslanike Kluba SDS-a jer ova stranka donosi odluke isključivo na svojim organima, a nikako na “sećijama predstavnika međunarodne zajednice”.

“Svi mi koji smo protiv, koje gospodin Vigemark nije uspio da kupi i podmiti kolačima i ne znam čime sve još, postavljamo pitanje ko je predlagač zakona”, rekla je Pandurevićeva i zaključila da odgovor od predsjedavajuće Predstavničkog doma Borjane Krišto o tome nije dobijen.

Ona je ponovila da će protivnici povećanja akciza u slučaju usvajanja ovog seta zakona pokrenuti apelaciju pred Ustavnim sudom BiH, te da će, ukoliko Ustavni sud zakone o akcizama proglasi neustavnim zbog kršenja procedura, predložiti donošenje zaključka kojim se oni koji su podržali njihovo donošenje obavezuju da građanima BiH nadoknade štetu koju će pretrpjeti zbog povećanih akciza.

Pandurevićeva je potvrdila da nije glasala za deklaraciju o trasi puta Beograd-Sarajevo koju je predložio Mladen Bosić, takođe iz SDS-a, obrazlažući da zastupa interese svoje izborne jedinice.

“Posebno mi je Birač bitan. Smatram da trasa puta od Sarajeva do Beograda treba da ide preko Zvornika i Vlasenice. SDS nije liderska ni diktatorska stranka, gdje nam lider kaže šta ćemo misliti, kao što drugima kažu njihovi lideri”, zaključila je Pandurevićeva.

(Srna)