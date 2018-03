Pandurević: Ko o čemu, Bakir Izetbegović o “agresorima na BiH”

General Vinko Pandurević iz udruženja “Čast otadžbine” ocijenio je da bošnjačko rukovodstvo po maskom “odbrane BiH od nove agresije” želi da otpočne sa novim procesom stvaranja drugačije BiH, zbog čega optužuje rukovodstvo Republike Srpske, jer im stoji na putu ostvarivanja unitarne BiH zasnovane na ideologiji “Islamske deklaracije”.



“Sve ono što su muslimanski-bošnjački lideri u BiH prije i tokom rata željeli, čemu su težili i aktivnosti koje su sprovodili, a nisu u potpunosti realizovali, nastoje ostvariti danas u novim okolnostima, novim metodama i sa starim i nekim novim saveznicima, kako bi BiH bila po njihovoj mjeri”, naveo je Pandurević.

On je u tekstu pod naslovom “Ko o čemu Bakir Izetbegović o agresorima na BiH”, objavljenom na sajtu udruženja “Čast otadžbine”, napomenuo da sin Alije Izetbegovića nastoji svim sredstvima, uključujući i oružana, ostvariti snove svog oca u čemu mu pruža podršku i predsjednik SBB Fahrudin Radončić.

Njegov tekst prenosimo u cijelosti:

“Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ i „Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH“ okupili su 14.03.2018. u Sarajevu „intelektualce raznih profila“ na skupu nazvanom „Agresija na istinu o odbrani Republike BiH“, i tom prilikom su ugostili i člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića. Motiv okupljanja „intelektualaca različitih profila“, kako to kažu sami organizatori „bila je potreba da se govori o istini odbrane države BiH i destruktivnim ciljevima hegemonijskih a antibosanskih politika, koje ni danas ne prestaju delovati na javnom prostoru u BiH s tendencijom izjednačavanja branilaca i agresora“.

Uvodničar na pomenutom skupu bio je Bakir Izetbegović, koji je iskoristio priliku da po ko zna koji put ponovi svoje poznate stavove o navodnoj agresiji na BiH, „koju su sproveli pre svih Srbi, odnosno komšije Bošnjaka, tada Muslimana, zajedno sa svojom braćom iz Srbije“. Teza o nevinosti Muslimana, kasnije Bošnjaka u ratu u BiH, i teza o njima kao žrtvama, koja je bila održiva tokom devedesetih godina prošlog veka, tokom rata i deceniju posle rata, danas to više nije, jer su realne analize predratnih i ratnih događaja u BiH, objavljene istine, koje su vešto skrivane decinijama, prihvaćene na postjugoslovenskom prostoru, pa delimično i od strane najvažnijih međunarodnih faktora, koji i dalje odlučuju o sudbini BiH. Zbog toga Bošnjački lideri moraju i dalje da insistiraju na svojoj istini o ratu u BiH, moraju da brane svoju istinu, smatrajući da je „oružana agresija na BiH, sada zamenjena agresijom na istinu o oružanoj agresiji“.

O kakvoj agresiji na istinu o odbrani BiH od oružane agresije govori Bakir Izetbegović, i od kakve agresije treba da se brane Bošnjaci i BiH? Radikaizacijom islmaskog faktora ne samo u regionu nego i širom Evrope i Sveta, mnogima postaje jasniji karakter rata koji je vođen u BiH, a posebno uloga Alije Izetbegovića i njegova sprega sa islmaskim faktorom sa bliskog i srednjeg istoka, koji je nastojao sprovoditi ideologiju koju je on osmislio u svojoj „Islamskoj deklaraciji“. Bakira posebno iritiraju i zabrinjavaju sledeće činjenice: razobličavanje ratnih ciljeva svih sukobljenih strana, i otkrivanje razmera i karaktera zločina koje su činile snage tzv. Armije BiH (ABiH); neuspesi visokih predstavnika da do te mere revidiraju Dejtonski sporazum i unitarizuju BiH, nastojeći razvlastiti entitete u potpunosti i pretvoriti ih u obične regione kao administrativne jedinice, čime su onemogućena nastojanja bošnjačkih lidera i njihovih saveznika, da BiH postane unitarna država, sa bošnjačkom dominacijom. Pošto je Alijina Islamska deklaracija, koju njegov sin Bakir čuva na svom radnom stolu, postala samo suvenir, a ne osnova po kojoj je trebao biti realizovan program islamizacije BiH, onda je Bakir pokrenuo novu ofanzivu za odbranu BiH od „agresije na istinu o oružanoj agresiji na BiH“.

Postepeno se razbija ustaljena šema i formirana matrica u Sarajevu o tome da su Muslimani – Bošnjaci bili isključivo žrtve srpske i donekle hrvatske agresije na BiH, sa nizom uvredljivih floskula i mantri bez ikakvog naučnog uporišta o „velikosrpskoj agresiji“, „velikosrpskom hegemonizmu“, „srbočetničkom agresoru“, „zločinačkom Miloševićevom režimu“, „agresorskoj JNA“, „memorandumu SANU“ itd.; kao i tvrdnje da su razmere „etničkog čišćenja“, i razmere ratnih zločina koje su činili Srbi i Hrvati prema Bišnjacima bili isključivo posledica planskog i osmišljenog delovanja institucija RS i Hrvatske Zajednice Herceg Bosne (HZ HB), i bili su pravilo ponašanja srpskih i hrvatskih snaga tokom rata, dok su zločini koje su počinile snage ABiH bili incidenti i sporadična pojava, jer su snage „Vlade BiH“ „uspešno suzbile parovojno delovanje i pojedinačnu pobunu nekih komandanata brigada ABiH u opkoljenom Sarajevu, sprečavajući na takav način zločine prema srpskom stanovništvu u Sarajevu i širom BiH“.

Pošto bošnjačko rukovodstvo u Sarajevu nije ostvarilo svoje ratne ciljeve, nije zadovoljno sa Dejtonskim sporazumom, koji je BiH uredio na sasvim novim – ravnopravnim sonovama, bez dominacije Bošnjaka, sa pravom Entiteta i pojedinih naroda da uspostavljaju specijalne veze i odnose sa susednim zemljama, svojim maticama, sarajevski političari kreću u novu „odbranu od agresije na istinu o BiH“.

Šta je to što bošnjački političari na čelu sa Bakirom Izetbegovićem smatraju agresijom na istinu o odbrani BiH i na samu BiH? To su po njihovom shvatanju sledeće pojave i procesi: izjednačavanje strana u sukobu u smislu počinjenja ratnih zločina, stigmatizacija političkih i vojnih branioca BiH, paternalistički odnos susednih zemalja prema BiH, nespremnost da se vrtati imovina BiH i da se plate resusrsi koje uzurpiraju i besplatno koriste susedne države; oslanjanje domaćih srpskih i hrvatskih političara u BiH na Hrvatsku i Srbiju; uveličavanje broja radikalizovanih islamskih boraca u BiH; izmišljanje paravojne obuke bošnjačke dece; osude Bakirovog zalaganja za odbranu integriteta BiH; tvrdnje da Bošnjaci žele stvoriti islamsku državu i kalifat u BiH; neprihvatanje presuda HT i glorifikovanje ratnih zločinaca i odsustvo empatije prema žrtvama; naoružavanje policijskih snaga RS vojnim, a ne policijskim naoružanjem; podizanje krstova po brdima koja nisu ni katolička ni pravoslavna nego su zajednička bosanskohercegovačka; negiranje bošnjačkog jezika, napadi na povratnike Bošnjake; referendumi o otcepljenju RS i zahtevi za formiranjem trećeg entiteta; pozivanje na srpsko-hrvatsku saradnju u BiH , čak i u mogućem ratu i td. Dakle, po mišljenju Bakira, reč je o svemu onome što je zamenilo ratne napore da se BiH uništi oružanim putem, pa se taj proces nastavlja drugim sredstvima, Bakir misli da je na delu destrukcija BiH, jer se domaći političari više ne boje „visokog predstavnika u BiH“.

Bakir Izetbegović i drugi bošnjački političari se navodno zalažu za multietničku BiH, za ravnopravnost svih naroda i građana, za funkcionalnu BiH, koja to sa ovakvim dejstonskim rešenjima nije, kako oni smatraju, pa je neophodno da ona bude preuređena tako da omogući jedinstvenu vlast, centralizovane institucije i ubrza put ka EU. Da bi se BiH odbranila od „novog tipa agresije“ Izetbegović mlađi zahteva: aktivno i svestrano uključivanje državnih institucija za odbranu mogućih optuženih branilaca BiH – vojnika, oficira i generala ABiH; poštovanje svih haških presuda koje se odnose na Srbe i Hrvate, ali samo onih osuđujućih, neprihvatajući oslobađajuće presude, kao ni presude suda BiH za ratne zločine kojima se osuđuju pripadnici ABiH; podržati sve napore svojih „saveznika i partnera“ sa zapada i iz islamskih zemalja i visokog predstavnika, da se BiH očuva kao celovita i da postane centralizovana država; onemogućiti bilo kakvo mešanje susednih država – matica srpskog i hrvatskog naroda u pitanja u BiH, pored toga što im to omogućavaju različiti međunarodni ugovori i zakonska rešenja u okviru unutrašnjeg i međunarodnog prava; proces razgraničenja sa susednim zemljama koristiti kao vrstu mehanizma za učvršćivanje pozicije centralnih organa vlasti u Sarajevu, odbijajući svako kompromisno rešenje koje će biti neophodno i jedino moguće; sprečiti stvaranje trećeg entiteta, svim sredstvima, uključujući i oružana sredstva, odnosno ratom (Izetbegović i Radončić, se zalažu i za takvu opciju, prim.autora) itd.

Ovo sve govori o tome kakvu BiH žele Bošnjaci i da su uvek spremniji za rat nego za kompromis. Izmakla im je BiH po meri „Islamske deklaracije“, pa sada ponovo pokušavaju stvoriti sličan ambijent da se otpočne sa novim procesom stvaranja drugačije BiH. Da Bakir Izetbegović i njegovi istomišljenici, kada je reč o uzrocima i karateru rata u BiH nisu u pravu navešćemo samo nekoliko istorijskih činjenica, koje govore same za sebe.

U vreme dok još postoji SFRJ, dok postoji Socijalistička Republika BiH, zasnovana na temeljima Ustava iz 1974. godine sa svim amandmanima, kao i na Ustavnim amandmanima LIX-LXXX, od 31.jula 1990. godine, koja je definisana na sledeći način: „Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina je demokratska suverena država ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive“ , takva BiH biva „pogrešno shvaćena“ od strane Muslimana. Muslimanski autori su tada a i sada Bošnjački, smatrali da su konzumenti/nosioci suvereniteta građani, narodi i narodnosti, odnosno žitelji koji u njoj živi, s tim da su posebno apostrofirani kao: Muslimani, Srbi i Hrvati koji isključivo u njoj žive. Dalje su tvrdili i tvrde da suverenitet pripada državi (RBiH) i njenom narodu – njenim žiteljima u najširem smislu reči. Ovo je kasnije u političkom smislu i smislu političog odlučivanja i suvereniteta, shvaćeno kao jedan čovek – jedan glas, što je za posledicu imalo narušavanje ravnopravnosti srpskog naroda u BiH i u Skupštini BiH i njegovu majorizaciju. Pogledajmo kakve su bile praktične posledice ovakovog razumevanja Ustava i amandmana na Ustav, u radu parlamenta SR BiH. Iako je sa 38 novih ustavnih amandmana na Ustav Socijalističke Republike BiH, donesenih 11.aprila 1989.godine, učinjen kraj jednopartijskom sistemu uvođenjem izbornih listi što je otvorilo vrata slobodnim izborima i ukupnoj demokratizaciji društva, ove promene nisu ukinule osnove na kojima je počivala ravnopravnost svih naroda, narodnosti i i građana u SR BiH. Uprkos ustavnim odredbama koje se odnose na funkcionisanje parlamenta SR BiH, Stranka demokratske akcije (SDA, najača poliitčka partija Muslimana u BiH, prm.autora.) i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ, najača politička partija Hrvata u BiH, prim. autora), usvajanjem „Memoranduma o reafirmaciji suverenosti Republike BiH“ bez saglasnosti srpskih poslanika, odbivši da ispoštuju ustavni mehanizam, koji glasi, da ako se najmanje 20 poslanika iz jednog naroda usprotive nekom predlogu, on se automatski skida sa dnevnog reda i upućuje Savetu , suspenduju Ustav SR BiH, čime SR BiH sa tri konstitutivna naroda formalno prestaje da postoji, a SDA i HDZ pristupaju formiranju nove dvonacionalne države. SDA i HDZ, takođe suprotno Ustavu usvajaju Odluku o referendumu o otcepljenjeu BiH, te na silu nastoje da sprovedu pomenute neustavne odluke, rušeći zauvek pravni poredak SR BiH . Reakcija srpskih poslanika u parlamentu BiH, bio je očekivan. S obzirom da su predstavnici druga dva naroda u BiH suspendovali Ustav BiH, srpski poslanici u parlamentu BiH odgovaraju demokratski i biraju politički put borbe za svoja nacionalna i politička prava u BiH i donose Odluku o osnivanju Skupštine srpskog naroda u BiH.

Odgovor krnjeg rukovodstva RBiH (predsedništva, parlamenta) na odluke predstavnika srpskog naroda bile su ratnohuškačke, agresivne i postale su izgovor za njihove naredne poteze. Sve pod plaštom zaštite države BiH kao suverene i samostalne, koristeći „blagodeti“ demokratskih promena i inauguracije novog političkog sistema višepartijske parlamentarne demokratije, SDA je brzo odustala od osnovnih temelja na kojima je počivala BiH kao multietnička republika-država u SFRJ, zalažući se za novo društvo i novu državu koja bi počivala na prevlasti Muslimana i na ideologiji „Islamske deklaracije“.

U tom pravcu, mnogo pre izbijanja rata, za koji optužuju Srbe, preduzimaju se sledeće mere i sprovode sledeće aktivnosti: 1) 14. maja 1990. godine u Sarajevu se formira forum za zaštitu verskih i tradicionalnih prava muslimana u BiH, ispoljavajući radikalan odnos prema Srbima, a i prema sekularnim muslimanima, koje je tadašnji urednik Preporoda i vodeći ideolog SDA Džemaludin Latić, smatrao „opasnijim za muslimanske vernike od četnika“ , prihvaćen je stav Ajatolaha Homeinija „Islam je politika ili nije ništa” ; 2) Na sednici Skupštine BiH, koja je održana 27. februara 1991. Alija Izetbegović je najavio tragičnu budućnost Bosne i Hercegovine, govoreći o suverenitetu republike, kazao je: „Suverena i cjelovita BiH i miran put do nje za mene nemaju isti rang po vrijednosti, zbog suverene BiH ja bih žrtvovao mir, zbog mira u Bosni ne bih žrtvovao suverenu Bosnu” ; 3) Nešto drugačijom formulacijom, prilikom najave posete Teheranu, u obraćanju Televiziji Sarajevo, 10. aprila 1991. Alija je rekao: „Ili će biti kako muslimani kažu, ili nema dogovora… desetine hiljada mladih muslimana spremno je da brani BiH strašnim terorizmom” ; 4) SDA je 31. marta 1991. formirala svoje vojno krilo – Patriotsku ligu (PL). PL je bila muslimanska paravojna organizacija. Do februara 1992. bila je organizovana u formacije od odelenja do brigada . Ima la je oko 150.000 pripadnika; 5) U Sarajevu je 10. juna 1991. formiran Savjet za nacionalnu odbranu muslimansko naroda, u proglasu sa skupa rečeno je da se pristupi organizovanju oružane odbrane, i potencirana je odluka o formiranju Savjeta nacionalne odbrane muslimana. Ti me je obelodanjeno pokroviteljstvo Stranke demokratske akcije nad Patriotskom ligom ; 6) U Direktivi za odbranu suvereniteta BiH, ko ju je Glavni štab PL usvojio na savetovanju u Hrasnici 25. februara 1992. godine, a izrađena je u Sarajevu, navodi da PL raspolaže „formacijama od voda do odreda i brigade, ukupne jačine 120.000 naoružanih ljudi” ; 7) Po nalogu Stranke demokratske akcije, muslimani su u okviru PL realizovali sledeće zadatke: sklanjanje dokumentacije i onemogućavanje JNA da izvrši mobilizaciju; osujećivanje naređene vojne mobilizacije jedinica JNA 1991. godine; sprečavanje upućivanja regruta na odsluženje vojnog roka u JNA; uspostavljanje stvarne kontrole nad opštinskim centrima za obaveštavanje; uspostavljanje kontrole nad opštinskim štabovima Teritorijalne odbrane; dostavljanje poverljivih informacija predsedniku SDA Aliji Izetbegoviću; izvršenje tajne mobilizacije i obezbeđivanje narastanja brojnog stanja Patriotske lige; takođe zadatak PL bio je i napad na skladišta JNA, zaposedanje fabrika namenske proizvodnje za potrebe JNA, zaprečavanje puteva i sprečavanje kretanja jedinica JNA, propagandno delovanje prema JNA i pozivanje vojnika i starešina JNA na dezerterstvo, i dr . (Ovo sve se dešava dok još postoji SFRJ i dok postoje savezne institucije u BiH, a BiH je članica fedefracije, prim.autora); 8) U Direktivi o odbrani Bosne i Hercegovine kao neprijatelj su naznačeni „SDS sa Jugoslovenskom armijom i ekstremno krilo Hrvatske demokratske zajednice”.8) U Lisabonu je 22. februara 1992, pre „referenduma o nezavisnosti BiH» , postignut dogovor da BiH ostane u postojećim granicama, organizovana u nekoliko entiteta, (plan je prihvatilo srpsko rukovodstvo kao i Hrvati i Muslimani, prim.autora) međutim, rukovodstvo SDA već 25. marta 1992. je odustalo od izjave o Lisabonskim pricipima i od Lisabonskog sporazuma . Istog dana, tj. 12. aprila 1992. objavljena je Direktiva za odbranu suvereniteta i nezavisnosti BiH, koja je zavedena pod str. pov. br. 02/2-1 od 13. aprila 1992. godine; 10) Predsedništvo Jugoslavije naredilo da se do 19. maja 1992. sa teritorije BiH povuku sve jedinice JNA, dakle na teritoriji BiH, nije ostala nikakva vojna i oružana sila koja potiče izvan BiH (osim delova oružanih snaga RH, prim.autora); 11) O nameri stvaranja muslimanske BiH svedoči i programski dokument Adnana Jahića, predsednika SDA u Tuzli, u kojem stoji: „Muslimanska država će biti nacionalna država Bošnjaka, odnosno muslimana, dok će ostale etničke grupacije imati sva građanska prava koja im kao nacionalnim manjinama pripadaju. Država će imati muslimansku ideologiju zasnovanu na islamu, koja će biti ugrađena u sve političke i obrazovne institucije“ .

Sve ono što su muslimanski – bošnjački lideri u BiH pre i tokom rata želeli, čemu su težili i aktivnosti koje su sprovodili, a o kojima je ovde bilo delimično reči i u vrlo ograničenom obimu zbog prirode teksta, a nisu u potpunosti realizovali, nastoje danas, u novim okolnostima, novim metodama, sa starim i nekim novim saveznicima, ostvariti, kako bi BiH bila po njihovoj meri. Upravo zbog toga oni danas pod maskom „odbrane BiH od nove agresije“ optužuju srpsko rukovodstvo u celini, jer im ono stoji i dalje na putu ostvarivanja unitarne BiH zasnovane na ideologiji „Islamske deklaracije“. Sin Bakir nastoji svim sredstvima, uključujući ponovo i oružana, u čemu mu pruža podršku i predsednik Stranke za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić, ostvariti snove svoga oca Alije. BiH je moguća samo kao decentralizovana država na osnovama Dejtonskog sporazuma, sa federalnim ili pak konfederalnim uređenjem, nikako unitarna. Unitarizacija BiH vodi njenom nestanku.”