Pandurević i Karan na čelu Komisije za prevazilaženje problema

Komisija za izradu sporazuma o međusobnim odnosima političkih subjekata u Republici Srpskoj izabrala je na današnjoj sjednici dva kopredsjedavajuća – Aleksandru Pandurević /SDS/ i Sinišu Karana /SNSD/.

Karan je nakon sjednice rekao da danas članovi Komisije nisu imali početni radni materijal.

“Dogovoreno je da do sljedeće sjednice, koja bi trebalo biti do kraja ove sedmice, dođemo do radnog materijala”, rekao je novinarima Karan.

Sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, prisustvovali su Siniša Karan /SNSD/, Aleksandra Pandurević /SDS/, Slobodan Nagradić /DNS/, Perica Bundalo /PDP/, Slobodan Protić /SP/ i Vojislav Gligić /NDP/.

Sjednicu je zakazao Čubrilović u skladu sa dogovorom postignutim na sastanku lidera parlamentarnih političkih partija koji je održan 19. novembra.

(Srna)