Pandurević će tražiti analizu rada ministara u Savjetu ministara

Aleksandra Pandurević (SDS), šef Kluba poslanika u Predstavničkom domu BiH i član Predsjedništva SDS-a kazala je danas da će zatražiti da svaka politčka partija koja participira u Savjetu ministara treba da se pozabavi analizom rada svojih kadrova u Savjetu ministara BiH.

„Danas imamo situaciju da imamo sjednicu Parlamenta a u sali nemamo nikoga iz Savjeta ministara. To je nedopustivo i SDS će, to je sigurno analizirati rad svih svojih funkcionera, ne samo ministara u Savjetu ministara, nego svih imenovanih lica i oni koji ne budu zadovoljili zahtjevima, treba lijepo da im se zahvalimo“, rekla je Pandurević.

Ističe da će to uraditi organi stranke i da su oni u SDS-u uvijek spremni na odgovornost.

„Ko nema rezultate, treba da ide, ko ima rezultate treba da bude nagrađen. To je jedino mjerilo u SDS-u“, kazala je Pandurević.

Upitana da kaže da li je ona zadovoljna radom ministara u Savjetu ministara BiH iz Saveza za promjene, Pandurević je rekla da nije u pitanju ona, to će uraditi organi SDS-a, uključujući i njen rad vrlo brzo.

„Svaka politička partija treba da snosi svoj teret odgovornosti. Meni ne pada na pamet da ja analiziram rad ministara iz drugih političkih partija, ali ono na što imamo pravo jeste da analiziramo rad naših funkcionera“, isitče Pandurević.

Naglašava da nije konkretno ono što vidi ovih dana od Fahrudina Radončića, lidera SBB-a i njegovo prepucavanje sa SDA.

„Mislim da je pravi i jedini ispravan put da gopsodin Radončić preispita rad svojhi kadrova, a da SDA preispita rad svojih kadrova, a da mi preispitamo rad naših kadrova“, kaže Pandurević. Na novinarksu konstataciju da je novinarima nezvanično u Parlamentu rekla da će tražiti smjenu svih minsitara iz Saveza za promjene, izuzev Mirka Šarovića, Pandurević je odgovorila da to nije tačno i da nije tako rekla. „Ja to nisam tako rekla“, poručila je Pandurević. Upitana kako komentariše da s jedne strane Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH podržava sankcije SAD Miloradu Dodiku, a da s druge strane većina članova SDS-a ne podržava, Pandurević je rekla da nije vidjela izjavu Mektića da je pozdravio sankcije.

„Ono što mogu reći je zvaničan stav SDS-a, a to je ono što je rekao predsjednik stranke, Vukota Govedarica. Ako je iko prošao kroz to, prošli su funkcioneri SDS-a. I dan-danas na ‘crnoj listi’ SAD nalaze se funkcioneri SDS-a. SDS je pod finansijskim sankcijama Američkog kongresa. Mi ne možemo u Srbij isplatiti jedan jedini račun, ni bilo gdje u svijetu i sa te strane zaista mislimo da nema mjesta likovanju i ne podržavamo bilo kakve sankcije, bilo kome u ovoj zemlji, nije bitno da li je to Milorad Dodik ili neko iz Federacije, ne podržavamo takav pristup“, rekla je Pandurević.

Naglasila je da ono što brine je kako će se to odraziti na unutrašnje odnose, da li će doći do pogoršane retorike, odnosno rektorike konflikta.

„Brine nas da li će on pokušati da svoj lični problem prebaci na pleća RS. To ne bi bilo dobro. Mislimo da RS ne treba da bude bilo čiji talac“, kazala je Pandurević. Upitana da kaže šta misli o članovima Savjeta ministara iz Saveza za promijene, Pandurević je rekla da misli da su to najbolji ministri.