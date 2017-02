Palmer: Sankcijama Dodiku branimo Dejton

Direktor Kancelarije za jugoistočnu Evropu u Stejt departmentu Metju Palmer izjavio je da ne vjeruje da će politika SAD prema Balkanu biti drugačija od dosadašnje, jer se “američka politika zasniva na američkim interesima i vrijednostima” koji se ne mijenjaju sa svakom promjenom administracije.

Palmer je za beogradsku “Politiku” rekao da kod bilo kog američkog zvaničnika nije vidio ništa nalik ideji koja se pojavila u ovdašnjoj regionalnoj javnosti o mogućnosti dogovora između američkog predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Rusije Vladimira Putina, po kojima bi se Amerika odrekla Balkana kao sfere svog uticaja.

“Sve u vezi s takvim idejama mi zvuči kao spekulativna fikcija. Ne vjerujem da će naša politika biti drugačija od dosadašnje koja je podrazumijevala posvećenost Amerike ovom regionu i pomoći Balkanu na putu evropskih integracija”, rekao je Palmer.

On je istakao da je američki cilj u Evropi sloboda i mir, što podrazumijeva integraciju zemalja zapadnog Balkana u evropske institucije.

“Cilj Srbije je da postane punopravna članica EU, a taj cilj podržavaju SAD”, rekao je Palmer.

On je istakao da je “normalizacija odnosa sa /samoproglašenim/ Kosovom” dio tog cilja.

“Potrebno je da dođe do napretka u Briselskom dijalogu kako bi došlo do napretka na putu evrointegracija. Nemam nijedan razlog da vjerujem da će doći do promjene našeg pristupa po tom pitanju”, rekao je Palmer.

Upitan da da mišljenje o najavama političara u Sarajevu da će obnoviti tužbu protiv Srbije za genocid, Palmer je rekao da mu se “čini da je u ovom trenutku u odnosima Beograda i Sarajeva najvažnije da osnaže i prodube međusobnu komunikaciju i da zajedno rade kako bi prevazišli kako sadašnje izazove tako i neka pitanja iz prošlosti”.

Palmer je rekao da odluka o uvođenju sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku predstavlja “odgovor na njegove stalne antidejtonske aktivnosti i izjave”.

“Poruka iza te odluke je, rekao bih, jasna i nedvosmislena, a to je da će SAD braniti Dejton i dejtonske institucije, kao i cjelovitost BiH”, rekao je Palmer.

Na pitanje da li samo političari u Banjaluci treba da shvate poruku, odnosno da nema političara u Sarajevu koji bi takođe trebalo da razmisle o svom ponašanju, Palmer je odgovorio kako “misli da širom BiH postoje ljudi koji su spremni da povlače poteze koji nisu u skladu s Dejtonom”.

