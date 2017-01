Pale: Štrajk u ŠG “Jahorina”, radnici traže plate

Sa parolama na kojima piše da traže svoje zarađene plate, radnici paljanskog ŠG “Jahorina” održali su jednočasovni štrajk upozorenja. Traže da im se isplate sva dugovanja od septembra, jer su im računi i krediti stigli na naplatu.

“Sada bih plakala, većina radnika, ne samo ja kako je dočekala Božić. Dočekao je ko je uspio da kupi jagnje na veresiju, nikad Srbin jagnje za Božić nije kupovao na veresiju, međutim sada su došli u situaciju ili da nemaju Božića ili da ga kupe na veresiju”, kaže Slavica Golijanin, radnik u ŠG “Jahorina” Pale.

Među štrajkačima i direktor paljanskog gazdinstva. Iako na računu ima minus od pet miliona maraka, odvažio se da se javno obrati resornom ministru i Vladi RS, poručujući da treba dobro da analiziraju stanje u srpskim “Šumama”. Tvrdi da nikakve odgovore nema ni od menadžmenta.

“Apel za gospodina Mirjanića i Vladu da je ovo pet do dvanaest, da se sistem ‘Šuma Srpske’ urušava danom za dan i polako umire i ne vjerujem da je to njima u interesu i da je pet do dvanaest da bolje analiziraju i preuzmu mjere dok ne bude kasno”, upozorava Ranko Ćeranić, direktor ŠG “Jahorina” Pale.

Generalni direktor “Šuma”, Ćeraniću poručuje da zavrne rukave i smanji dugovanja gazdinstva. Septembarska plata, kaže za ATV Risto Marić, biće isplaćena do kraja sedmice.

“Ono što budu zaradili, to će i da naplate, a ne na način na koji se zloupotrebljava sindikat i na način na koji se nešto iznuđuje, ovaj put ide plata, sljedeća mora da bude zarađena da bi bila isplaćena”, rekao je Risto Marić, direktor “Šuma Srpske”.

Uprkos obećanju, paljanski sindikat traži hitan sastanak sa rukovodstvom preduzeća, najkasnije do 20. januara. Granski je otišao i korak dalje – najavljuju da će nastaviti sa štrajkovima, a članovima Nadzornog odbora “Šuma” poručuju da bi mogli zakucati i na njihova vrata, jer ne rade svoj posao, a uredno su plaćeni.

“Radnici će voditi aktivne štrajkove, ne samo da čekaju u svojim sjedištima, nego će ići i na adrese onih koji su donijeli ove sramne odluke”, kazao je Vlado Pavlović, predsjednik Granskog sindikata u “Šumama Srpske”.

Da ima još nezadovoljnih u “Šumama”, svjedoči i nedavno održani štrajk u rogatičkom šumskom gazdinstvu “Sjemeć” čijim radnicima nisu uplaćeni doprinosi, iako Rogatičani na svom računu imaju plus od 1,2 miliona maraka.

O daljem štrajku radnika u šumskom gazdinstvu, u Palama odlučivaće sindikat. Ono što je sigurno da jedna plata, kažu, neće riješiti njihove nagomilane probleme.