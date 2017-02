Pale: Optužbe za mobing u opštinskoj administraciji

Umjesto saradnje, u Palama nove svađe. Savez za promjene koja ima skupštinsku većinu optužuje SNSD-ovog načelnika Boška Jugovića da vrši mobing nad zaposlenima u opštinskoj administraciji.

“Prijećeno je određenim radnicima koji rade u SO i koji su bili u određenim komisijama, ako ne budete uradili kao što sam ja rekao, krvi ću vam se napiti“, kaže Predrag Vučićević, (PDP) predsjednik SO Pale.

Načelnik Boško Jugović na optužbe odmahuje rukom. Tvrdi da se bespotrebno pravi vještačka kriza u Palama. To samo može svima da nanese štetu, kaže Jugović.

“To je interesantno i treba pozvati tog čovjeka da on to kaže u kamere, ja sam spreman da se suočim i snosim sve posljedice, ako je to tako bilo, a daleko o toga. Radi se o pokušaju aktuelne vlasti koja ima većinu da zadrži preduzeća čiji je većinski vlasnik opština, komunalno i vodovod“, rekao je Boško Jugović, (SNSD) načelnik opštine Pale.

Paljanski Savez za promjene juče je namjeravao da održi sastanak svih partija. Htjeli su da rasprave situaciju u opštini, ali i probleme u Olimpijskom centru “Jahorina“ i paljanskom šumskom gazdinstvu. SNSD je, tvrde, bojkotovao njihov poziv.

“Jasnu poruku su poslali da njima nisu bitna rješenja I problemi naših građana Pala, nego das u im bitna kadrovska rješenja, I oni u prvi plan stavljaju rješavanje kadrovskih funkcija“, ističe Bojan Ninković, šef odborničkog Kluba SDS-a u SO Pale.

“Ne, sastanak je bio dogovoren u prostorijama opštine I jednostavno se desilo da su ga ljudi napustili nakon 5 minuta, oni su rekli da to nije akademski, a jednostavno smo mogli da održimo sastanak, biće sastanak uskoro“, kaže Jugović.

Novi pokušaj da obe strane sjednu za isti sto, najavljuje i druga strana. Samo je, po svemu sudeći sporno ko će se naći u ulozi domaćina – načelnik ili skupštinska većina.